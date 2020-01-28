Барнаульская мастерица делится секретами мыловарения

Январь 28 17:09 2020

Сувенирное мыло сегодня на пике моды. И неудивительно. В нем есть все: нереальная красота, интересные сюжеты, вкусный запах и практическая польза. Поэтому многие барнаульцы спешат приобрести маленький мыльный шедевр близким на подарок или, как Олеся Гейст, сами с головой отдаются увлекательному хобби.

Фото из архива Олеси Гейст

Детское любопытство

Творческие задатки проявились у Олеси давно. Еще когда семья жила в Родинском районе, а сама она работала кредитным экспертом. Олеся самостоятельно научилась делать отменные стрижки, особенно мужские, отточила навыки маникюра. Знакомство три года назад, после перес мыловарением состоялось езда в краевую столицу.

— Мы пошли с дочкой по магазинам, – вспоминает Олеся. – В отделе хенд-мейд она увидела набор для приготовления мыла. Он стоил неоправданно дорого, хотя в нем были только самая простая формочка, мыльная основа, водорастворимая картинка и инструкция. Но дочь пристала: мам, давай! В итоге купили. Ребенок попробовал и забыл, а мне так понравилось, что я на следующий день пошла в тот магазин снова, набрала материалов, стала придумывать что-то свое, рисовать свирлы!

Сейчас Олеся домохозяйка и занимается только мыловарением, называя это делом своей жизни.

Основа основ

Вспоминая свои первые пробы, мастерица предупреждает: несмотря на кажущуюся простоту, в мыловарении все-таки каждый проходит свой путь проб и ошибок.

— В принципе, это дело далось мне легко. Хотя поначалу формы у меня были самые простецкие и не все цвета я могла приобрести. Цены в розничных магазинах кусались, пока я не знала, где выгоднее заказать в Интернете.

Вообще, мыловарение – хобби не из дешевых. По словам Олеси, для полноценных занятий необходимо приобрести мыльную основу. Она бывает прозрачная (из такой получается мыло самых ярких цветов) и белая (эта идет на сувениры пастельного цвета). Еще понадобятся красители, отдушки, тара: специальные пластиковые емкости, леечки разных размеров, для размешивания – палочки (наша мастерица использует деревянные палочки для суши). И, конечно, не обойтись без формочек.

— Формочки бывают пластиковые. Они дешевле. А есть силиконовые. Цена на них начинается от 400 руб. за штуку и доходит до 2000 руб. и выше, – делится опытом мыловар. – Под каждое мыло – своя формочка. У меня их за три года набралось уже 15 коробок среднего размера! Плюс по коробке отдушек и красителей. Я больше всего люблю французские отдушки, они наиболее стойкие.

Фото из архива Олеси Гейст

От бутерброда до букета

Как же делается мыло дома? Берем основу, растапливаем в микроволновке, смешиваем с красителями, отдушкой и разливаем по формам, пока не застыло.

— Изготовление простого мыльного бутербродика занимает около получаса, – говорит Олеся. – Если бутерброд с сыром, например, раствор на сыр делаем желтым, заливаем в форму и ждем, пока застынет. Потом пробрызгиваем спиртом и сверху наливаем хлебушек. Застыло – достаешь. Иногда золотое или серебряное напыление наносишь. Это в основном нужно, когда делаешь рыбу. А вот букет можно целый день отливать. У меня уже много форм. За день можно на букет заливать, а то и на два. На следующий день работаешь уже как флорист – подбираешь сочетания, надеваешь цветочки на шпажки, декорируешь искусственной зеленью.

Созреть!

В технологии производства домашнего мыла есть свои тонкости.

— В сувенирное мыло не стоит добавлять натуральное масло, – говорит Олеся. – Я поначалу думала, что такая добавка обогатит состав, мыло будет лучше. Но мыло жирнилось, на нем выступали капельки масла, портя внешний вид. Еще важно после изготовления дать мылу созреть – полежать, подсохнуть. На заводе есть специальные приборы для сушки, а дома это недоступно. Если недозревшее мыло оставить в машине в мороз, оно не испортится, но в помещении потом покроется росой, и впечатление от подарка испортится.

Помимо сувенирного мыла, делает Олеся и так называемое мыло с нуля. Оно варится на натуральных маслах ши, кокоса, пальмоядровом. Мыло получается очень щадящее для кожи, ухаживающее. Хотя есть и специальные хозяйственные рецепты. Например, кастильское мыло, в составе которого 90% кокосового масла, может идеально отмыть даже закопченную духовку. Чистота, красота – и никакой химии.

Сколько стоит сварить мыло?

Килограмм основы – 240 руб., отдушка и краситель (бутылек 10 мл) – самый дешевый за 80 руб.

Форма пластиковая – от 76 руб., силиконовая – от 400 до 2000 руб. и выше.

Фото из архива Олеси Гейст

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