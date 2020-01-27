Вокалистка Ксения Белова: дебют на родной земле

В Барнауле презентовали большую концертную программу солистки из столицы Ксении Беловой «Душой в родном краю». На местной сцене девушка выступала в сопровождении Государственного великорусского оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова под руководством Николая Комиссарова.

На сцене и в полях

Концертная жизнь Ксении Беловой очень насыщенна, но большой сольной программы у нее еще никогда не было. Начать новый виток своей карьеры девушка решила именно с Барнаула. Интересно, чем Алтай, как сценическая площадка, лучше других? Оказывается, и публикой, и атмосферой, и эмоциями ведь именно здесь Ксения прожила большую часть свой жизни.

Родилась вокалистка в селе Волчихе, а музыкантом стала в краевой столице, почти десять лет назад окончив Алтайский государственный музыкальный колледж по классу народного вокала. Талантливая девушка решила не останавливаться на достигнутом и сразу после получения диплома отправилась покорять Москву. И та ей поддалась – Ксения без труда поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, успешно завершила обучение и осталась в столице, продолжая петь.

Чудесный голос вокалистки звучит не только в красивых залах и на нарядных сценах, но и в полях, на военных учениях, в снег, в дождь. Дело в том, что в 2012 году Ксения Белова поступила на работу в Культурный центр (ныне Центральный Дом) Вооруженных сил РФ. Сначала была простой солисткой, а позже стала художественным руководителем. В ее подчинении – большой разножанровый коллектив, в состав которого входит множество артистов. Молодость музыкального «командира» не мешает им уважать и прислушиваться к его мнению, всегда компетентному. Вместе эта бригада исколесила всю страну: бывала в самых отдаленных гарнизонах и воинских частях, от Республики Крым до Владивостока, на островах Котельный и Новая Земля. Знают их и за рубежом – в Таджикистане, Армении, Белоруссии и Сирии.

До глубины души

Барнаульские зрители сольную программу Ксении Беловой слышали в первый раз, хотя с оркестром «Сибирь» она уже выступала. Знакомство девушки с этим коллективом случилось около 11 лет назад. Тогда студентка музыкального колледжа выступала на краевом смотре-конкурсе «Юные дарования Алтая» с песней Григория Пономаренко «Моторочка-моторка». Когда ведущая Вера Климанова сообщила этот факт, Ксения будто бы удивилась (неужели забыла?) и блестяще повторила этот опыт.

К слову, для своего концерта Ксения выбрала сразу несколько песен Пономаренко, автора почти 1000 произведений, среди которых и духовная хоровая музыка, и концерты для баяна с оркестром, и пьесы для оркестра русских народных инструментов, и музыка к спектаклям. Его песни невозможно не петь. Не случайно их исполняли такие мэтры, как Шульженко, Зыкина, Толкунова, Кобзон, Лещенко, Гвердцители.

Вместе с тем солистка обращалась к творчеству Юлия Кима, одного из самых известных авторов Советского Союза, который снимал трубку и отвечал на звонок не иначе как: «Русский народ слушает». Случилось это после того, как его песню «Думы окаянные» (из кинофильма «Пять вечеров») объявили по радио как народную, – настолько велика была степень доверия к нему. Как раз ее, песню, «онародившую» Кима, глубоко и проникновенно исполнила Ксения вместе с музыкальными произведениями по-настоящему фольклорными: «Скучно и грустно», «Утушка луговая», «Любо, братцы, любо», «Выйду на улицу»…

Незабытыми остались и наши земляки, в частности, Роберт Рождественский и его строки «Эха любви», переложенные на музыку Евгением Птичкиным. Ксения стопроцентно попала в сердца своим исполнением этой, одной из самых лучших лирических песен ХХ века, написанной к фильму «Судьба».

Еще одно очень сильное исполнение открыло второе отделение концерта. Это была «Вы куда летите, лебеди?» Александра Аверкина. Она показала зрителям вокалистку совсем с другой стороны – исполненная а капелла песня погружала в транс, приколачивала к креслу, заставляла тише дышать. Голос Ксении звучал очень мягко, при этом сильно и мелодично.

— На родной земле выступать особенно волнительно, – призналась вокалистка, переведя дух. – Говорят, что дома стены помогают. Это действительно так. Но и ответственность, которую мы несем перед вами, нашими земляками, огромна. Я хотела бы с большой честью и благодарностью поприветствовать моих педагогов, которые сейчас сидят в зале. Это они открыли мне путь в творчество, в искусство, сделали очень многое для меня. Благодаря им талант Ксении нашел своего зрителя теперь ее голос слышат в разных уголках страны.

В свою первую сольную программу Ксения Белова включила также произведения Валентина Левашова, Михаила Старикова, песни из репертуара советского и российского коллектива «Белый день».