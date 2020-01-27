В Берёзовке открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный ФАП начал принимать своих первых пациентов в отдаленном барнаульском поселке Берёзовка. Строительство медучреждения завершилось в рекордно короткие сроки – за три с половиной месяца.

— ФАП для поселка – это жизнь, – сообщает председатель ТОС Юрий Жданов. – Этого события мы ждали десять лет и теперь очень рады. Медицинская помощь стала гораздо доступнее. Нас, конечно, принимают и в Научном городке, и в городской больнице № 11, но свой фельдшерско-акушерский пункт – это совершенно другое. Случись что – мы знаем, что фельдшер здесь есть. Что он поможет, поставит укол, а если потребуется, то вызовет врача. Это особенно важно, ведь треть села – пенсионеры.

С односельчанином согласна Анна Харитонова:

— Живу на улице Шаховской. Десять минут, и я здесь. Раньше надо было запредельно рано просыпаться, чтобы успеть, к примеру, на сдачу анализов в другой населенный пункт. ФАП для нас – это прорыв! Теперь будем лечиться.

Фельдшер с 20-летним стажем Светлана Колточихина проводит ознакомительную экскурсию по новому зданию:

— В процедурном будет забор крови на анализы, буду ставить инъекции. Кабинет полностью оснащен: два холодильника для хранения медикаментов и вакцин, инъекционный столик, сейф с медикаментами и наборами укладок, необходимыми для оказания неотложной помощи при желудочном кровотечении, анафилактическом шоке, инфаркте. В приемном кабинете буду непосредственно принимать население, делать назначения, направлять пациентов к узким специалистам. Если понадобится – и ЭКГ смогу записать.

По словам заместителя главного врача горбольницы № 11 Натальи Черновой, первое время ФАП будет работать два раза в неделю, но позже, при увеличении потребности, возможен переход на ежедневный прием пациентов.

— В поселке проживает около 500 человек, но лишь половина из них прикреплена к нашей медицинской организации. Со временем, вероятнее всего, жители Берёзовки сделают вывод, что в родном селе обслуживаться удобнее и поток пациентов увеличится. Первое время в ФАПе будут принимать в среду с 9.00 до 11.00 и в пятницу с 12.30 до 15.00. Забор крови – по средам с 8.30 до 9.00. Возникнет необходимость – увеличим мощности и оперативно будем решать все возникающие вопросы. А пока будем обживать это помещение, набирать обороты. Неотложная помощь жителям Берёзовки, несмотря на открытие ФАПа, как и прежде, будет оказываться семь дней в неделю. На вызовы пациентов будет приезжать врач из Научного городка.

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта шло быстрыми темпами – с сентября по декабрь прошлого года. Возведение велось за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Здравоохранение», а подъездные пути к зданию были отремонтированы в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив.

Кстати, по итогам 2019 года в Алтайском крае построено 17 ФАПов. В текущем году планы еще более масштабные – будут возведены 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели уже выбраны земельные участки и подготовлены проектные документы.

Более 6 млн руб. составила общая сумма затрат на строительство нового ФАПа в Берёзовке.