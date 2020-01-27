В Барнауле создан межведомственный штаб по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением неблагоприятных метеоусловий

Штаб возглавил первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

По итогам первого заседания главам районов, заместителям главы администрации города и руководителями профильных комитетов даны поручения организовать работу соответствующих служб в условиях режима повышенной готовности, контролировать работы на объектах коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, оперативно реагировать на обращения граждан. В районных администрациях введено круглосуточное дежурство.

По возникающим вопросам горожане могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 299-188 либо в районные администрации.

Железнодорожный район – 625-695;

Индустриальный район – 475-183;

Ленинский район – 544-449;

Октябрьский район – 247-498;

Центральный район – 630-825.