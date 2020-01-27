В Барнауле проходят вечера романсов для горожан разных возрастов

В Барнауле приступили к реализации проекта «Друзья, прекрасен наш союз!», направленного на популяризацию культурного наследия России. Продвигает достояние страны Алтайская краевая общественная молодежная творческая организация «Браво» через взаимодействие одаренных людей разных возрастов, погруженных в среду творчества, литературы, музыки.

В Барнауле взаимодействие людей серебряного возраста и студенческой молодежи чаще всего связано с добрыми делами. И те, и другие в качестве волонтеров с готовностью приходят на помощь нуждающимся, участвуют в благоустройстве города, проводят социальные акции. И этот волонтерский пул с каждым годом только расширяется. В 2020 году в Краевом дворце молодежи решили найти еще одну точку соприкосновения двух поколений, объединив их с помощью культуры.

Обращаться к внутреннему наполнению человека планируют нетривиальными способами – через общение в музыкально-литературных гостиных, знакомство с модой XVIII в. с конструированием и пошивом нарядов, а также образцами высокой русской поэзии и вокальной лирики.

Реализуем вместе

— Мечта провести вечер романсов у меня была давно, но как-то все руки не доходили, – рассказывает инициатор проекта Марина Фирсова. – В прошлом году все-таки собрались: шили костюмы подобающие, купили свечи, скатерти, поставили цветы и исполняли романсы. При минимальных затратах получилось очень красиво – публика после концерта никак не хотела расходиться, все просила: «Ну повторите еще!».

Причем барнаульцы были готовы не просто смотреть – хотели участвовать в создании такого вечера: если не петь и не читать стихи, то помогать в оформлении, быть соавторами сценария.

— Мы нашли очень живой отклик, тогда-то и зародилась мысль о создании этого творческого проекта, – продолжает Марина Валентиновна. – Поскольку романс – жанр прошлых лет, который больше близок старшему поколению, мы решили пригласить его к участию. К тому же пенсионеры располагают большим количеством свободного времени и порой чувствуют себя не столь востребованными, как во времена трудовой деятельности. Им мы даем возможность заняться чем-то интересным и передать свои навыки и знания молодежи.

Притом людям серебряного возраста предлагают не просто стать рядовыми участниками проекта, но и руководителями тематических групп. Наверняка среди желающих приобщиться к проекту найдутся, например, преподаватели литературы, те, кто умеет вальсировать или знаком с профессией дизайнера-оформителя.

— Уверена, среди пожилых есть состоявшиеся специалисты, которые бы смогли раскрыть здесь свои таланты и умения, – делится автор проекта. – Это поколение ответственных людей старой закалки. Думаю, в их лице я найду хороших помощников.

Будет востребован

Барнаульцы, которые уже определились с участием в проекте, уверены: к ним присоединится много желающих.

— Людям наскучила попса, – считает известный в городе поющий таксист Юрий Пестерев. – Я не говорю, что у меня уникальная память, но большинство песен, которые когда-то учил, могу напеть. Пусть слова некоторых забыл, но мелодию помню. Современные вообще не остаются в голове – в них какая-то пустота.

Романсы Юрий Михайлович считает отдельным видом искусства, очень тонким и глубоким.

— Романс – настоящая миниатюра, постоянное перевоплощение. Его нужно прожить и не обмануть зрителя.

Молодежь тоже по-особому относится к этому жанру.

— Мир романсов – богатая, красивая культура, которая остается актуальной по сей день. Но не могу сказать, что он лучше или хуже современных песен. Любое творчество имеет место быть, – считает представитель молодого поколения участников проекта Екатерина Лиманова. – Я счастлива, что могу поучаствовать в этом проекте. Мне кажется, он призван раскрыть для людей это высокое творчество, сделать его более доступным, близким. Доказать, что слушать и исполнять романсы – не только удел взрослых людей, но и молодежи. Надо пробуждать сердца, зарождать в душах интерес, воспитывать культуру, передавать наследие.

Занятия будут проходить на площадке Краевого дворца молодежи, притом у разных групп в разное время, чтобы участники могли проявить себя в нескольких направлениях. Присоединиться к единомышленникам можно в любое время. Заключительным мероприятием проекта станет краевой открытый фестиваль «Звучит романс прозрачно и светло!», который пройдет в ноябре 2020 года.

Проект «Друзья, прекрасен наш союз!» реализуется на средства Фонда президентских грантов.

В ходе реализации проекта одаренные молодые и пожилые люди, которые не могут позволить себе платные занятия музыкой, будут заниматься вокалом, сценической речью и декламацией бесплатно. Представители старшего поколения почувствуют свою востребованность, а молодым в процессе совместной творческой деятельности откроется мир высокой поэзии и вокального искусства.

Сейчас состав участников проекта только формируется, поэтому еще не поздно записаться в их число. Здесь будут рады принять людей любых профессий и возрастов. Узнать подробности и подать заявку можно по телефону 8-963-575-8809 (Марина Валентиновна Фирсова).