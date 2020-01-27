Союз промышленников призвал предприятия Барнаула помочь городским службам в уборке снега

В борьбу с обрушившимися на город аномальными снегопадами, помимо городских служб, активно включились крупные промышленные предприятия.

По информации комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, торговые предприятия Барнаула ежедневно занимаются расчисткой от снега. Как показала проверка торговых центров, рынков и крупных магазинов, проведенная комитетом, полностью очистили от снега прилегающую территорию 39 предприятий.

На площадке у проходной Барнаульского станкостроительного завода утром 23 января кипела работа. Трактор подчищал заснеженный участок перед входом в корпус. Снег тут же сгружают в КамАЗ и вывозят. Тем временем 14 человек с лопатами очищают от снега бордюры. Заводчане уже освободили из снежного плена и ближайшую остановку через дорогу от предприятия.

— Сегодня мы подключились к очистке прилегающей территории на ул. Кулагина, – говорит заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Барнаульского станкостроительного завода Николай Степанов. – Городу надо помочь. Постоянно чистим две автобусные и трамвайную остановки. Судя по погоде, природа нам еще добавит снега. Но работу необходимо делать. Нас попросил об этом Союз промышленников Алтайского края. Задача состоит в том, чтобы оказать помощь нашему городу, нашим людям, которые утром приезжают на работу. Да и все жители поселка Восточного тоже мимо нашего завода по улице ходят. Мы и для них стараемся.

У проходной «Барнаултрансмаша» в глаза бросился трактор, уходящий вдаль по длиннющей пешеходной дорожке вдоль заводского забора. Это все – зона ответственности предприятия. Площадку перед проходной уже почти освободили от снега. Рабочие лопатами подчищают локальные участки.

— Снег убираем каждый день с утра до вечера, – говорит бригадир вспомогательного производства Татьяна Логинова. – Убираем, вывозим. Работаем и в метель. Потому что снега очень много. Сегодня начали в 8 часов утра. Свою территорию уже почистили и на прилегающую вышли четыре человека.

На въезде на Барнаульский завод механических прессов тоже кипит работа. Юркие трактора смело идут на трехметровые сугробы, обложившие автобусную остановку и территорию вдоль забора. Скоро проход начинает освобождаться. Теперь люди спокойно смогут подойти к автобусу.

— На днях к директору завода обратился Союз промышленников. Попросили помочь с очисткой прилегающей территории и остановок, – говорит замначальника хозяйственного участка предприятия Андрей Скурихин. – Мы организованно вышли. Чистим пешеходные зоны на пр. Калинина, на улицах Чеглецова, Северо-Западной. Снег вывозим. Спасибо властям, что сделали бесплатный вывоз снега на полигон. Справляемся, все делаем для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться. Остановки очищаем уже с 5-6 часов утра. Работаем и в субботу, и в воскресенье, остаемся на вечер. Такого объема снега не было уже на протяжении пяти лет. Но мы руки не опускаем – справимся!