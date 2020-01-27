Психолог, артист, друг и наставник – это все о воспитателе детского сада

Воспитатель детского сада № 140 Надежда Паукова вот уже несколько лет водит своих дошколят на экскурсии в библиотеку, знакомя с большим миром книг.

Дружат с книгами

Детский сад № 140 «Золотая рыбка» расположен в микрорайоне Жилплощадка. С виду – обычное здание советской постройки, внутри – чудесный дом для ребятишек. Второй семьей он стал и для педагога дошкольного образования Надежды Пауковой. Спокойная, приветливая женщина, невысокого роста, с очень добрыми глазами. Сегодня у нее в группе трех-четырехлетние малыши, многие еще и имя не выучили, но все же почтительно говорят «воспитательница» и при любом удобном случае стараются ее обнять.

— В сентябре набрали новичков, – рассказывает Надежда Михайловна. – Они ко мне привыкают, я – к ним. А что им сейчас нужно в первую очередь? Ласка, нежность, кому-то достаточно похвалы на словах, кого-то за руку следует подержать, и ребенок начинает доверять, раскрывается. Тогда уже и к режиму начинаем подстраиваться, учим одеваться, обуваться, кушать.

В детском саду ребята учатся дружить, играть друг с другом и познавать все новое.

— Работать с детьми всегда было интересно, но в современное время особенно, – подчеркивает воспитатель. – Нынешние дети любопытны, хорошо эрудированы, и моя задача – расширить их кругозор, направить их интересы в нужное русло, чтобы в первый класс каждый из них шел осознанно, с желанием учиться и постигать науки.

Каждый день в группе расписан по минутам: занятия, прогулки на улице и непременно чтение книг. К детским книгам у воспитателя особое отношение, которое она старается привить и своим юным воспитанникам.

— Гаджеты плотно вошли в нашу жизнь, они меняют и детей, но очень хочется, чтобы малыши знали наши сказки, знакомились с творчеством известных писателей, – дополняет она. – И лучше всего это делать в библиотеке, с которой мы и наладили тесную связь пять лет назад, начав реализовывать проект «Откройте любимую книгу! Давайте скорее читать» с филиалом детской библиотеки № 18. Мы впервые тогда устроили экскурсию в дом книг, довольны остались все! Дети познакомились с творчеством Джанни Родари, слушая его произведения, они рисовали, участвовали в викторинах, рассуждали о судьбе героев.

Проект закончился, а сотрудничество осталось и расширилось. Сотрудники библиотеки теперь и сами приходят в гости к дошколятам.

Птиц не оставят в беде

Жизнь «Золотой рыбки» бурлит. К детям часто приходят интересные гости – так, к примеру, одним из них был руководитель музея «Мир камня» со своей коллекцией минералов.

— Это было очень увлекательно, – вспоминает Надежда Паукова. – Дети были в восторге, а некоторые даже решили собирать свои коллекции камней.

Пока мы беседовали с педагогом, дети мирно складывали пазлы и мозаику за столами. Но тут движение за окном прервало процесс, заставив малышей подбежать к подоконнику.

— Посмотрите, наш друг прилетел домой, – объясняет четырехлетняя Дарья Кекина. – Прошлой осенью мы повесили скворечник на березе, а потом увидели, как здесь поселилась синичка. Всю зиму наблюдаем за ней, а весной ждем в гости скворца.

— Это мой папа делал скворечник, – вступает в разговор Георгий Ерохин. – А я помогал маме его красить. Всегда нужно заботиться о птицах, особенно зимой, поэтому вместе с Надеждой Михайловной мы каждый день кормим их. Я приношу из дома семечки или зернышки разные.

Педагог объясняет: группа уже несколько лет становится участником городского проекта «Покормите птиц».

— Мы не просто изучаем птиц на картинках, но и наблюдаем за ними на улице во время прогулки, – рассказывает воспитатель. – В прошлом году за территорией сада по соседству поселилась стая коршунов, и мы за ними смотрели в бинокль. Зимой подкармливаем наших пернатых друзей, чистим кормушки, которые находятся на территории садика, иногда выходим в парк Изумрудный. Очень хочется, чтобы дети с детства знали и понимали, что природа нуждается в нашей защите, чтобы росли добрыми и осознанно подходили к экологическим проблемам.

Через игру Надежда Паукова старается заинтересовать детей и дать информацию о флоре и фауне нашей малой родины. Учит их и учится вместе с ними сама. Одному мальчику нужно объяснить, кто такие марсиане, а другому – помочь найти друга в группе.

— Более 30 лет я работаю воспитателем, для меня это не просто моя профессия, а образ жизни, а сад давно стал вторым домом, – отмечает педагог. – Переживаешь, радуешься вместе с ними. Ежедневно они заражают своей детской непосредственностью, в то же время заставляют быть сдержанной и терпеливой. Другой работы для себя я не мыслила никогда.

Надежда Паукова: «Сегодня у воспитателя очень много возможностей сделать будни малышей в саду интересными и познавательными. Даже игровая деятельность направлена на развитие тех или иных качеств. И это правильно!».