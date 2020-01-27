На период снегопадов «Автодорстрой» набирает временных работников

«Автодорстрой» набирает временных работников. Вакансия открыта на период снегопадов.

Здесь ждут ответственных барнаульцев старше 18 лет, готовых своевременно очищать от снега и льда тротуары, лестничные марши, остановки, подходы к пешеходным переходам и основательно посыпать их песком.

Соискателю предложат удобный для него гибкий график, возможно, исключительно в выходные дни. Рабочих обеспечат инвентарем, оформят на работу по гражданско-правовому договору и оплатят за каждую отработанную смену 880 рублей. Расчет в течение 5 дней.

За информацией все желающие могут обратиться по телефонам: 504-361 или 504-362.