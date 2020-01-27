День почерка: зачем книги закрывали на замок и из чего в походах складывали перья

В музее «Мир времени» открылась необычная выставка, посвященная Дню почерка, который отмечается 23 января. Этот праздник был учрежден с благой целью – напоминать человечеству о таком уникальном явлении, как ручная письменность.

Знаки отличия

В век цифровых технологий актуальность письменных текстов постепенно утрачивается. Между тем индивидуальность почерка цениться не перестает. Ведь именно манера ручного письма может многое рассказать о человеке – его характере, интеллекте. На этот счет существует целая наука – графология, утверждающая, что между почерком и индивидуальными особенностями личности существует устойчивая связь.

В музее «Мир времени» решили напомнить посетителям об истоках письма, истории письменной культуры. Не случайно главным экспонатом выставки стала весомая рукописная книга, датированная 1814 годом. На ее страницах рассказано о жизни святого Николая Чудотворца (Угодника), причем текст изложен четырьмя переписчиками, а значит, листая этот библиографический экспонат, можно заметить четыре стиля аккуратного письма. Скрупулезность выполненной работы настолько велика, что начинаешь сомневаться в том, что книга написана от руки, а не напечатана.

— Она состоит из нескольких сот страниц, которые оформлены в твердую деревянную обложку, обтянутую кожей, – рассказывает об уникальном экспонате сотрудник музея Галина Рогальская. – Обычно над такими книгами работали около года. Большое значение уделено и ее оформлению. К примеру, неспроста книга закрывается на замок. И сделано это не ради украшения, а с утилитарной целью – сохранить ценный экземпляр от пожара. Ведь огню из-за отсутствия воздуха трудно проникнуть между плотно прилегающими страницами. И если бы ни этот сохранившийся замок, вполне вероятно, книга не дожила бы до нашего времени.

Представлено в витринах музея немало письменных принадлежностей родом из прошлого. Это и перьевые ручки, и чернильницы, и мешочки, приспособленные специально для школьников – для безопасной транспортировки непроливаек.

Есть здесь и необычный дорожный письменный набор, которым пользовались офицеры. Из странного на вид металлического ожерелья при желании можно сложить перо, состыковав его детали. В походных условиях такая вещица была особо ценна.

Представлено на выставке и несколько печатей, которыми скрепляли письма с помощью сургуча. Оказывается, кольца-печатки тоже родом из эпохи письменного сообщения – ими запечатывали конверты. Причем каждая такая печать должна была содержать хоть какую-нибудь информацию об отправителе – именной герб, инициалы или другие знаки отличия.

Инженерная мысль

В коллекции можно увидеть и изящные перочинные ножи, которыми затачивали гусиные перья, аккуратно вскрывали письма. Как мы знаем, такой вид ножей постепенно перекочевал в нашу жизнь, правда, используются они далеко не по прямому назначению.

— Что интересно, чернила, какими мы их знаем, изобрели лишь в середине XIX века, – продолжает экскурсовод. – В это время их научились делать из экстракта сандалового дерева, прежде же люди писали чернилами, созданными из золы или сажи, смешанной с маслом. Получается, что именно такую странную смесь использовал Пушкин, сочиняя свои произведения. В Древнем Риме чернила добывали из моллюсков, поэтому они были там на вес золота, а пользоваться столь дорогой краской для письма разрешалось только людям высокого положения.

Есть среди экспонатов настоящие изобретения, демонстрирующие развитую инженерную мысль. Одно из них – походная чернильница, которая с виду напоминает маленькую шкатулку. Стоит в нужную сторону повернуть ее внутренности, как она тут же трансформируется в удобную емкость с плотно прилегающей крышкой. Можно увидеть на выставке и чернильницы – настоящие произведения искусства. Одна из них содержит два сосуда – для чернил и для песка, которым наши предки присыпали написанное для более быстрого высыхания. Выставлены здесь и пресс-папье, и деревянные промокашки, а также грифельный многоразовый блокнот, в котором написанное можно легко стереть специальной тряпочкой.

В особом разделе представлены и китайские письменные принадлежности, а также книги на рисовой бумаге, привезенные из Китая. К ней приложены специальные приспособления для перелистывания книг – тонкие длинные дощечки с изображениями животных.

Выставка, посвященная Дню почерка, будет работать в музее «Мир времени» до 23 февраля. Адрес музея: ул. Матросова, 12. (6+)