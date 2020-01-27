Через призму Олимпиады: какая фамилия самая борцовская и как переплетаются судьбы борцов разных поколений

С 16 по 19 января в Новосибирске проходил чемпионат России по греко-римской борьбе. Предолимпийский – и этим все сказано. Борьба за место в сборной, за путевки на квалификационный турнир, радости победителей и переживания тех, от кого удача отвернулась.

Без лидеров

Любые соревнования, хоть внутренние, хоть международные, в год Олимпиады всегда под особо пристальным вниманием. А уж в таком популярном и исконно российском виде спорта как греко-римская борьба – особенно.

Нынешний же национальный чемпионат еще до старта вызвал много споров. Союз спортивной борьбы России решил освободить нескольких лидеров от турнира, в частности, двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова. Приняли такую позицию не все.

— Неправильно это. Все должны бороться, таково мое мнение, – сказал, как отрезал, заслуженный тренер России из Красноярска Михаил Гамзин.

У президента Союза спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили на этот счет было другое мнение.

— Те, кто выступает тут, имеют огромный шанс вырвать зубами путевку на Олимпиаду, показать свое мастерство, форму. Никому билеты на Олимпиаду еще не заказаны, даже лидерам, поверьте мне, – сообщил он.

Проверка молодых

Чемпионат России проходил в новосибирском «Экспоцентре». Здесь организовывают и конференции, и презентации, и концерты – в марте, например, выступит лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн со своим сольным проектом. Спортивное же состязание в жизни «Экспоцентра» было вторым – первым оказался турнир по танцам.

На парковке сразу же бросился в глаза автобус гордой надписью Алтайское училище олимпийского резерва. Наших спортсменов на турнире было относительно немного – восемь (по сравнению с красноярским десантом из 24 борцов вообще мизер), но делегация – большая. В первый день аудитория на трибунах была в основном местная и алтайская – тренеры, ветераны борьбы, друзья спортсменов.

Нашу команду можно было назвать банально – сплав молодости и опыта. Несколько юниоров, для которых чемпионат России был первым в карьере, а так же опытные бойцы во главе с Виталием Щуром, двукратным чемпионом Европы и на тот момент еще действующим чемпионом России в весе до 130 кг. С новоалтайским гигантом и были связаны наши основные надежды, в том числе и олимпийские. Самое интересное, что в этом весе у России еще нет олимпийской лицензии. Победитель чемпионата отправится на квалификационный турнир добывать ее, серебряный призер поедет на чемпионат Европы. И задачей Щура была как минимум серебряная награда.

Но сначала – о других наших. Семеро борцов Алтайского края из восьми начали выступление уже в первый день турнира. И начали здорово.

«А ваш спортсмен уже нашего победил», – сообщили мне, едва я появился на пороге пресс-центра. Наш – это Юрий Тапаа (до 55 кг), а их – призер молодежного первенства Европы, новосибирец Виктор Ведерников. Победно начали турнирный путь Сунер Конунов (до 55 кг), Дмитрий Баринов, Виталий Щур (до 130 кг), Алексей Тадыкин (до 63 кг). А вот дальше возникли проблемы у всех, кроме Щура. Впрочем, от молодых ребят прорыва сейчас никто и не ждал, а вот Тадыкин неприятно удивил, пришлось ждать результатов схваток его соперников, чтобы понять, сможет ли Алексей хотя бы претендовать на бронзу. В итоге не смог.

В весе до 55 кг сложилась интересная ситуация – и Конунов, и Тапаа до полуфиналов не дошли. Но при этом один из них точно выходил бы в утешительный раунд турнира, так как их обидчики сошлись в полуфинале. В итоге обидчик Юрия победил, благодаря чему Сунер прошел в «утешиловку». Правда, ненадолго, проиграл в первом же бою.

— Физики не хватило и опыта, тяжело дыша, – отметил 18-летний воспитанник училища олимпийского резерва. – Это мой первый взрослый чемпионат страны, опыт получил, впереди, надеюсь, будут еще.

В четвертьфинале Юрий Тапаа уступил Амаяку Осипову из Новороссийска, который в итоге стал бронзовым призером. Амаяк Осипов — паралимпиец, чемпион Европы среди слабослышащих.

Дошел до утешительного раунда в весовой категории до 130 кг и Дмитрий Баринов из новоалтайского клуба «Чемпион». Первую схватку этого этапа он выиграл автоматически – соперник не успел взвесится. «Ну хоть размялся», – хлопнул по плечу своего воспитанника наставник, заслуженный тренер России Владимир Кутчер. А в следующем поединке Диму, увы, фактически раскатал по ковру Алихан Аюбов. «Пацан еще, что вы хотите», – подвел итог Кутчер.

Да особо ничего и не хотим. Что тут хотеть, когда наш парень мало того что моложе, так еще и легче килограммов на 20 своих оппонентов.

— В партере шансов не было, – рассказывает Баринов. – А вообще – надо на скорости раздергивать соперника, как-то обманывать. Задача тут была – побороться, опыт получить, это удалось.

Безрадостная медаль

За Баринова несколькими часами позже отомстил Виталий Щур, который с минимальным счетом 2:1 победил Аюбова в схватке за бронзу. Вот только эта медаль радости новоалтайцу не принесла.

Вообще, весовую категорию до 130 кг рассматривали как соперничество Щура и москвича Сергея Семёнова. Длится оно давно. В 2016 году Сергей обошел Виталия в борьбе за олимпийскую путевку, поехал в Рио, где стал бронзовым призером. Щур в прошлом году стал чемпионом страны – но на турнире не было Семёнова, так что…

Нынче до полуфинала все шло, как планировалось, Щур и Семёнов уверенно побеждали своих оппонентов. И вот в схватке за бронзу против Щура выходит Зураб Гедехаури. Зураб известен прежде всего как сын чемпиона мира Гурама Гедехаури, с которым боролся еще Карелин – вот как судьбы переплелись. Как спортсмен Зураб при всем уважении к нему по сравнению со Щуром – новичок, да он и моложе на семь лет.

Первое очко в полуфинале Гедехаури заработал, вытолкнув Щура за пределы ковра. А потом оказался в выгодной позиции в партере, провел несколько накатов, и повел со счетом 5:0. Стало тревожно – но впереди еще полсхватки, отыграется поди Виталий. Однако Зураб набирал очко за очком. В оконцовке тренер Щура Владимир Кутчер уже в порыве отчаяния просит видеопросмотр, который показывает правоту судейского решения – победное очко за Гедехаури. Он в финале. 0:9 – Виталий с каменным лицом покинул ковер. «Это борьба», – развел руками Кутчер.

Удивились все. Семенов – приятно. «Конечно, я думал, что в финале буду бороться с Виталием, все-таки он опытнее», – сказал он на следующий день.

Мы – неприятно.

— Трудно сказать, что случилось. И готов ведь был хорошо. Я его вечером не стал трогать, потом будет анализ, – сказал на следующее утро Кутчер.

Тренеры сборной удивились просто.

— Не знаю, чем это объяснить, – недоумевал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. – Виталий постоянно у нас на виду на сборах, один из лидеров тяжелой категории. Конечно, такое поражение расстроило. По-разному ведь можно проиграть, а тут 0:9 – вчистую.

Сам же Виталий, победив в схватке за бронзу и получив медаль, нашел в себе силы прокомментировать итог. Он признался, что ночью почти не спал, копался в себе.

— Конечно, сейчас радости особой нет. Так, по горячим следам, не скажу, что случилось в полуфинале. Может быть, недонастрой, недооценил соперника. Что теперь, – не знаю, тренеры сборной будут решать. Сам настроен идти дальше, понимаю, что серьезно понизил свои шансы на Олимпиаду, но сделаю максимально все, что от меня зависит.

Барнаульский вклад

Фамилия «Семёнов» в эти дня в зале экспоцентра звучала часто. И не только Сергея Семёнова звали – спортсменов с этой фамилией я насчитал штук пять-шесть. Самая борцовская, что сказать. Алексей Тадыкин, например, уступил Саналу Семёнову, а Красноярск представлял заслуженный мастер спорта Мингиян Семёнов. Бронзовый призер Олимпийских игр разделил судьбу Щура, уступив в полуфинале менее титулованному сопернику. Схватку за бронзу Мингиян от злости выиграл со счетом аж 11:0.

— Конечно, рассчитывал на большее. Но я человек оптимистичный. Что есть, тому и рад, – улыбался после турнира красноярец.

Мингияна, кстати, не так давно можно было увидеть в Барнауле на турнире памяти Анатолия Кишицкого. Да и вообще, борцов, так или иначе связанных с нашим регионом, хватало. В категории до 72 кг чемпионом стал красноярец Адам Курак, несколько лет назад выступавший за Алтайский край. Он так лихо убирал соперников с турнирного пути, что, казалось, вообще не устает. После полуфинала поговорил с ним и понял, что заблуждался.

— Очень тяжело, возраст дает знать. Раньше мог отдать преимущество сопернику и потом наверстать. Сейчас трудно, поэтому включаюсь в борьбу сразу, – рассказал Адам.

А в чемпионстве Курака есть и заслуга нашей команды. Делегация Алтайского края остановилась в отеле, расположенном через стенку от «Экспоцентра». Курак же жил в центре Новосибирска, куда минимум 40 минут езды. В итоге между поединками Адам отдыхал в номере старшего тренера сборной Алтайского края Равиля Галеева – и благодаря этому успевал восстановить силы.

— Барнаул – это мой второй дом. И сейчас на Алтай приезжаю, отдохнуть тут – святое дело, – рассказал Курак.

Эмоции на ковре кипели через край. Борются новосибирцы – небольшая трибуна болеет не хуже «Лужников». А уж когда на ковре представители южных регионов – вообще искры летят. Вот тренер борца из Кабардино-Балкарии, недовольный судейским решением, эмоционально вскидывает руки, кажется, сейчас сам выскочит на ковер.

Рядом идет полуфинал категории до 55 кг борется Артур Петросян. «Сам иди, первым», – слышится один совет с трибуны. «Артур, активнее, переводи», – кричат с другой стороны. Тренер Петросяна не выдерживает и с неповторимым акцентом парирует: «Не мешайте вы, он сам все знает».

Лучший бросок

Даже в отсутствие Романа Власова и других лидеров назвать состав участников слабым язык не повернется. Тут и олимпийский чемпион Давид Чакветадзе, и уже упомянутый Мингиян Семёнов, и победитель мировых и европейских чемпионатов Никита Мельников, и, конечно же, чемпион мира и Европы Александр Чехиркин из Ростова-на-Дону. Именно в этой категории, до 77 кг, выступает Роман Власов. Интересно, в каждом из полуфиналов этого веса были ростовчане – Чехиркин в одном, Рамазан Абачараев в другом. Но ростовского финала не случилось – Рамазан проиграл ,Чехиркин выиграл. Причем уверенно вел, потом позволил сопернику сравнять счет, но в итоге додавил его.

— Соперник молодой, но непростой. Так и должно быть, молодежь наступает, – сказал после полуфинала Чехиркин.

В финале он также победил, а его бросок в решающей схватке трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин назвал лучшим на турнире.

312 спортсменов приняли участие в чемпионате России по греко-римской борьбе, из них девять – заслуженные мастера спорта

Легендарный Сан Саныч вообще часто рекомендовал посмотреть на того или иного борца. «Вот, например, Александр Головин из Краснодара», – указывает он на борца в красном трико. Тезка известного российского футболиста победил в категории 97 кг, а после финала, когда я передал ему слова Карелина, улыбнулся.

— Лестно, конечно. Очень уважаю его жизненную философию, – признался Головин.

Главная фигура

И, конечно, хватало звезд и за ковром. Александр Карелин, его наставник, заслуженный тренер России Виктор Кузнецов, олимпийский чемпион 1976 года Алексей Шумаков.

— Вы из Барнаула? – оживился Алексей Васильевич, когда я к нему подошел с просьбой об интервью. – Я всю жизнь с Фёдором Храмцовым дружил, царствие ему небесное. (Федор Храмцов — многолетний главный тренер сборной Алтайского края по борьбе — прим.авт.) Он вот такой, а я такой (жестом показывает высокий рост Храмцова и свой – 152 см. – Прим. авт.). Я уже давно в связи с возрастом никуда не уезжал, а сюда приехал. Здесь присутствует энергия, которая мне дает толчок для жизни.

Карелин был вообще на турнире самым заметным. И в физическом смысле (его могучую фигуру было видно издали), и во всех других. Трибуны приветствовали его громче всех, что логично, за автографами к нему самые большие очереди, а дождаться Карелина на интервью вообще задача из задач – пока всех обойдет, пока со всеми поздоровается.

Карелин появился «с черного входа» – сначала зашел в разминочную зону, посмотрел, в каких условиях готовятся борцы, только потом вышел в соревновательный зал, обошел трибуны.

— Очень хочется и саму борьбу посмотреть, видимо, надо было за неделю до турнира приезжать, чтобы со всеми успеть поговорить, – улыбнулся Александр Карелин.

Легендарный борец тоже вспомнил свою борцовскую связь с Барнаулом.

— С президентом вашей федерации Константином Степаненко в одно время был в составе юниорской сборной. И на юношеских первенствах России в Барнауле выступал, помню, жили в гостинице «Колос». Знаю и старшее поколение, династию Гудочкиных.

А на прощание Сан Саныч сообщил: в планах – возрождение турнира «Сила традиций», и Барнаул может претендовать на его проведение.

Фоторепортаж с чемпионата России по греко-римской борьбе можно увидеть тут