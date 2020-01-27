Барнаульские школьники готовятся к Единому госэкзамену

До 1 февраля выпускникам школ необходимо определиться с теми предметами, которые они будут сдавать в ходе итоговой аттестации.

Успеть до 1 февраля

Одиннадцатиклассница Валерия Кормина мечтает стать режиссером праздников, постоянно принимает активное участие в школьной жизни. Но теперь свободного времени у школьницы остается мало – впереди ЕГЭ.

— На днях я побывала в АГИКе и узнала, какие предметы нужно сдать, – рассказывает Лера. – Оказалось, что это история и литература. Я учусь в гуманитарном классе, поэтому русскому и литературе уделяется огромное внимание, а вот историю нужно подтянуть. Времени мало, поэтому сейчас активно занимаюсь с репетитором.

Вместе с девушкой в этом году ЕГЭ будет сдавать около 4000 барнаульских выпускников, кто-то ограничится обязательными предметами, ну а желающих пойти куда-то учиться дальше ждет мозговой штурм.

Сегодня в школах полным ходом идет подготовка к итоговой аттестации, а в алтайских вузах уже заработали курсы для абитуриентов. Кардинальных новшеств в этом году для выпускников школ не ожидается, а на сайте Министерства образования и науки появилось расписание.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.

Досрочный этап ЕГЭ в 2020 году ориентирован в основном на участие выпускников прошлых лет. Выпускники текущего года для досрочной сдачи ЕГЭ должны иметь допуск педагогического совета. Такой допуск предоставляется, если учащийся не имеет академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнил учебный план. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ только в досрочный период и резервные дни основного периода, для них будет работать отдельный пункт проведения экзаменов.

В городском комитете по образованию напоминают, что одиннадцатиклассникам необходимо подать заявление на участие в ЕГЭ в свои школы в срок до 1 февраля включительно. Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в ЕГЭ в муниципальных органах управления образования по месту пребывания, для барнаульцев это городской комитет по образованию, также до 1 февраля включительно.

В заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для учащихся 11-х классов, успешная их сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

— Выбирая предметы, я советую ребятам исходить из того, какие дисциплины понадобятся для вступительных экзаменов в вуз, – отмечает Людмила Бологова, начальник отдела общего образования городского комитета по образованию. – Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных факультетов. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии уважительных причин, подтвержденных документами.

Без изменений

За 11 лет Единый госэкзамен претерпел много изменений, ужесточился контроль, изменились задания, но сдача итоговой аттестации в такой форме осталась. И пусть отношение к данной форме аттестации у всех разное, но факт того, что благодаря Единому экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы, невозможно отрицать. По официальной статистике, в российской столице соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 30 к 70. К слову, всего в России в 2020 году около 670 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ.

Для участников итоговой аттестации серьезных новшеств в этом году не планируется. Главная новость касается выпускников 9-х классов. Ребятам, не сумевшим преодолеть ОГЭ, не стоит отчаиваться. Во-первых, шанс пересдать неуд выпадает им три раза: в июне или сентябре. В резервные дни можно пересдать, только если учащийся получил не более двух двоек в основные дни. Во-вторых, можно остаться на второй год и пройти программу девятого класса заново.

Другая хорошая новость: сохранение четырех экзаменов после девятого класса. Слухи о расширении их числа до пяти не подтвердились. Таким образом, ОГЭ для девятиклассников по-прежнему будет составлять два обязательных предмета: русский с математикой и два предмета по выбору. При этом в отличие от ЕГЭ сдавать большее количество экзаменов в девятом классе по желанию нельзя. Другое отличие от ЕГЭ состоит в том, что оценки ОГЭ влияют на общую отметку в аттестате.

Эксперты системы образования сегодня говорят о том, что дальнейшая трансформация ЕГЭ будет связана с его постепенной компьютеризацией. С 2021 года планируется ввести сдачу экзамена по информатике и ИКТ на компьютере. Затем в компьютерный формат могут быть переведены другие предметы.