1 февраля в школах начинается приемная кампания в первые классы

О том, как записать ребенка в школу, рассказали в городском комитете по образованию.

С 1 февраля начинается запись первоклассников в школы по месту проживания. Подать заявление можно сидя за своим компьютером, через региональный портал образовательных услуг в Алтайском крае по адресу https://eso.edu22.info. Для этого нужно иметь под рукой лишь документы на ребенка и подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». На сайте размещена инструкция по заполнению данных, а также есть сведения об образовательной организации и количестве вакантных мест.

— При личной подаче заявления в школу сотрудник в присутствии родителя внесет данные ребенка в электронную систему, – дополняют в городском комитете. – В этом случае регистрация на портале «Госуслуги» не нужна. При подаче документов родители могут выбрать только одну образовательную организацию, так как система не позволяет формировать еще одно заявление.

После того, как заявление будет отправлено, школа рассматривает его в течение семи дней, проводит проверку документов. При принятии решения о зачислении образовательная организация свяжется с родителями и пригласит для дальнейшего оформления документов. Стоит отметить, что необходимо самостоятельно отслеживать статус поданного заявления по его номеру на Портале образовательных услуг.

Вместе с заявлением о приеме в первый класс нужно предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство с заявителем, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий эти сведения.

А вот выбрать школу не по месту регистрации можно будет с 1 июля, именно с этой даты начнется прием заявлений в первый класс детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в учебном учреждении свободных мест. В этом случае родителям или законным представителям следует получить уведомление об отказе в месте, взятое в школе и обратиться в комитет по образованию.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов комитета по телефонам: 56-90-29, 56-90-32, 56-90-35, 56-90-36.

По прогнозам, новый учебный год начнется для 8600 барнаульских первоклассников.