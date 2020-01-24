Таблетка от Эбола: разработка барнаульца Дмитрия Щербакова признана самым интересным патентом 2019 года

В Роспатенте определили топ-10 интересных патентов на изобретение 2019 года. Первое место в рейтинге занял проект, соавтором которого выступает преподаватель химического факультета Алтайского государственного университета Дмитрий Щербаков, – средство для подавления вируса Эбола.

Дмитрий Щербаков всерьез занимается наукой. Он кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии химического факультета АлтГУ, заведующий лабораторией иммунохимии в отделе биоинженерии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

С легкой руки барнаульского ученого целый ряд полезных разработок в области вирусологии и биотехнологии уже служит людям. В их числе получение рекомбинантного химозина, вырабатываемого клетками желудков млекопитающих и используемого для производства сычужных сыров, а также разработка технологии для мобильного культивирования съедобных грибов.

Одна из последних запатентованных разработок химика и вовсе способна спасти человечество от смертельно опасной инфекционной болезни. Вместе с группой исследователей он разработал принципиально новое средство против лихорадки Эбола.

На первый взгляд может показаться удивительным тот факт, что барнаулец искал панацею от болезни, которая буйствует где-то далеко в Африке. Дмитрий Щербаков объясняет направление своих научных изысканий так:

— Вирус Эбола за коварство и смертельную опасность признают одной из главных угроз человечества. Контакт этой инфекции с человеком, как правило, заканчивается смертью. Летальность достигает 90 процентов. В корне изменил наше представление об опасности этой болезни 2014 год. До этого времени вспышки лихорадки Эбола были локализованы в отдельных деревнях. А в 2014 году эпидемия охватила сразу несколько стран, завозные случаи были в Африке, США, Европе.

Современная и малотоксичная вакцина была необходима, и она появилась.

– Несмотря на то что для Алтайского края тема подавления вируса Эбола звучит несколько экзотично, в создании задела по этому направлению участвовали студенты химического факультета госуниверситета, – подчеркнул молодой ученый.

Все работы проводились на базовой кафедре факультета, которая находится в отделе биоинженерии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово.

Итогом больших научных изысканий стал уникальный препарат. Это уже не первое изобретенное средство против лихорадки Эбола, но оно, в отличие от существующих западных аналогов, обладает низкой токсичностью, отсутствием побочных реакций и, по некоторым утверждениям, на данный момент является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире. Именно поэтому Роспатент считает низкотоксичное средство от этой болезни самым важным изобретением 2019 года.

Дмитрий Щербаков в разные годы становился обладателем премии им. академика Л.С. Сандахчиева; дипломантом в номинации «100 лучших изобретений России – 2012»; дипломантом II степени в номинации «Разработка или создание приборов, методик, технологий и научно- технической продукции». Работа Дмитрия Щербакова «Поиск антител, нейтрализующих вирус геморрагической лихорадки Эбола» была отмечена Советом по грантам Президента РФ в номинации «Медицинские технологии, диагностическое оборудование, лекарственные средства», являлся получателем президентской стипендии в 2015-2017 годах.