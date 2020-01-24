Таблетка от Эбола: разработка барнаульца Дмитрия Щербакова признана самым интересным патентом 2019 года

В Роспатенте определили топ-10 интересных патентов на изобретение 2019 года. Первое место в рейтинге занял проект, соавтором которого выступает преподаватель химического факультета Алтайского государственного университета Дмитрий Щербаков, – средство для подавления вируса Эбола.
Дмитрий Щербаков в родном вузе был признан одним из лучших молодых ученых 2018 года.Фото Андрея Чурилова
Дмитрий Щербаков всерьез занимается наукой. Он кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии химического факультета АлтГУ, заведующий лабораторией иммунохимии в отделе биоинженерии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
С легкой руки барнаульского ученого целый ряд полезных разработок в области вирусологии и биотехнологии уже служит людям. В их числе получение рекомбинантного химозина, вырабатываемого клетками желудков млекопитающих и используемого для производства сычужных сыров, а также разработка технологии для мобильного культивирования съедобных грибов.
Одна из последних запатентованных разработок химика и вовсе способна спасти человечество от смертельно опасной инфекционной болезни. Вместе с группой исследователей он разработал принципиально новое средство против лихорадки Эбола.
На первый взгляд может показаться удивительным тот факт, что барнаулец искал панацею от болезни, которая буйствует где-то далеко в Африке. Дмитрий Щербаков объясняет направление своих научных изысканий так:
— Вирус Эбола за коварство и смертельную опасность признают одной из главных угроз человечества. Контакт этой инфекции с человеком, как правило, заканчивается смертью. Летальность достигает 90 процентов. В корне изменил наше представление об опасности этой болезни 2014 год. До этого времени вспышки лихорадки Эбола были локализованы в отдельных деревнях. А в 2014 году эпидемия охватила сразу несколько стран, завозные случаи были в Африке, США, Европе.
Современная и малотоксичная вакцина была необходима, и она появилась.
– Несмотря на то что для Алтайского края тема подавления вируса Эбола звучит несколько экзотично, в создании задела по этому направлению участвовали студенты химического факультета госуниверситета, – подчеркнул молодой ученый.
Все работы проводились на базовой кафедре факультета, которая находится в отделе биоинженерии государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово.
Итогом больших научных изысканий стал уникальный препарат. Это уже не первое изобретенное средство против лихорадки Эбола, но оно, в отличие от существующих западных аналогов, обладает низкой токсичностью, отсутствием побочных реакций и, по некоторым утверждениям, на данный момент является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире. Именно поэтому Роспатент считает низкотоксичное средство от этой болезни самым важным изобретением 2019 года.
Дмитрий Щербаков в разные годы становился обладателем премии им. академика Л.С. Сандахчиева; дипломантом в номинации «100 лучших изобретений России – 2012»; дипломантом II степени в номинации «Разработка или создание приборов, методик, технологий и научно- технической продукции». Работа Дмитрия Щербакова «Поиск антител, нейтрализующих вирус геморрагической лихорадки Эбола» была отмечена Советом по грантам Президента РФ в номинации «Медицинские технологии, диагностическое оборудование, лекарственные средства», являлся получателем президентской стипендии в 2015-2017 годах.