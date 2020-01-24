Святочный праздник провел ТОС Привокзального микрорайона

Приобщить жителей Привокзального микрорайона к народным традициям было решено в один из святочных вечеров накануне Крещения. Дело в том, что новый председатель местного ТОС является старшим научным сотрудником сектора «Традиционная русская культура» Алтайского краевого художественного музея, а потому с ее подачи и отношение к русской народной культуре здесь стало еще трепетнее.

За несколько дней до Крещения в ТОСе собрались люди для того, чтобы приобщиться к одному из самых интересных периодов Святок – «страшным вечерам». Как пояснила председатель ТОС Привокзального микрорайона Альбина Богучанова, если в начале Святок принято вспоминать об Иисусе Христе, об истории его рождения, то в конце предки обращались, скорее, к языческому прошлому – колядовали, ходили ряжеными по домам.

— Отвечая в музее за русские народные традиции, я решила привнести все свои наработки в деятельность ТОС, – пояснила Альбина Васильевна. – Здесь нам удалось открыть студию кукол «Солнцеворот», приобщить к работе людей неравнодушных к нашему прошлому. В итоге нам даже удалось организовать народный театр, в котором мы используем обережные куклы, традиции широко распространенного на Руси вертепного театра.

Кстати, главным событием последних святочных дней стала презентация вертепного театра, который своими руками создали активисты ТОС. Среди них – известная в Барнауле семья Кощеевых, а точнее, Елена Кощеева и ее дочь Алла. К куклам они были неравнодушны всегда. Как вспоминает Елена, еще маленькую Алю к этому виду театрального искусства приобщил кукольник Борис Щербаков. С ним девочка мастерила кукол в самых разных техниках, училась с их помощью выражать себя, как говорят, кукловодить.

— Что касается ТОС Привокзального микрорайона, то здесь мы оказались благодаря Альбине Богучановой, с которой познакомились на Ночи музеев, – поясняет Елена Кощеева. – Ей сразу приглянулся сделанный нашими руками Петрушка – главный персонаж площадного театра, распространенного в XVIII веке. Причем именно эта кукла участвовала в постановке «Сказа о беглеце Сороке» по Марку Юдалевичу. Альбина Васильевна пригласила меня в ТОС, которое как раз находится недалеко от дома, где мы живем, и предложила участвовать в народных праздниках, совместно продолжать наше дело, связанное с изготовлением кукол.

Сам вертепный театр – это некое мини-представление, которое происходит в небольшой коробочке. Короб смастерила Елена Кощеева, а вот расписали его мастерицы с помощью знаменитой урало-сибирской росписи. Все, что происходит внутри этого короба – настоящее волшебство. Персонажи такого театра – и Дева Мария, и Иосиф, и Ангел, возвестивший о рождении младенца, и пастухи, первыми обнаружившие его в пещере, и волхвы, пришедшие туда с дарами. Получилась своего рода краткая история появления Сына Божьего на свет, изложенная в доступной форме. Не случайно среди зрителей было немало детей, которые смотрели на происходящее, буквально затаив дыхание.

— Этот вертепный театр вызывает какие-то искренние, неподдельные эмоции, – говорит Альбина Васильевна. – Вероятно потому, что он касается наших исконных традиций, а сам предполагает не заучивание текста, а, скорее, импровизацию, живую игру. Выступление вертепного театра здесь сопровождалось народными песнями, прибаутками, танцами. Во все это действо были вовлечены и зрители.

ТОС Привокзального микрорайона основано в 2008 году. После того как его бессменный председатель Валентина Бжицких ушла из жизни в марте 2019 года, возглавила ТОС Альбина Богучанова, которая не только подхватила все ее идеи, но и внесла в жизнь общественного самоуправления много нового.