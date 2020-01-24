Сегодня в вузах Барнаула начали отмечать День российского студенчества

Торжества, посвященные Дню российского студенчества, в Барнауле начались 24 января с праздничной программы в Алтайском государственном университете.

— В нашем университете этот день очень насыщенный, сегодня проходит три мероприятия: День российского студенчества, VI конвент лидеров студенческого самоуправления Алтая, который стартовал накануне, а вечером состоится концертная программа, посвященная памяти святой мученицы Татианы, – рассказывает Александр Коробков, директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ. – С каждым годом мы несколько видоизменяем программу празднования, но традиционным остается появление Елизаветы Петровны, которая учредила первый университет, и угощение студентов съедобной зачетной книжкой. Это очень вкусный студенческий символ, и в этом году он стал вкуснее. Рецептура поменялась, но тайных ингредиентов мы не раскрываем.

Полутораметровая пряничная зачетка печется в университете третий год подряд. Сначала она имитировала синюю обложку, затем была оформлена как первый разворот зачетной книжки с информацией о студенте. В этот раз она разлинована по принципу внутренних страниц документа. А прежде чем разрезать угощение, ректор АлтГУ Сергей Бочаров поставил в кремовой таблице свою подпись и оценку студенчеству Алтая за прошедший год – конечно же, отлично.

— Сегодня, в эпоху глобальных перемен и инноваций, обучение и повышение квалификации кадров имеют первостепенное значение и выходят на качественно новый уровень, – обратился в приветственном адресе к барнаульским студентам Вячеслав Франк, первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата. – Университет дает путевку в жизнь молодежи. Большинство достигают высоких деловых и общественных статусов, являются руководителями региональных организаций и российского бизнеса, известными учеными и общественными деятелями. И мы все ими по праву гордимся!.

В очереди за кусочком «счастливой зачетки», которая по местной примете приносит удачу на ближайших экзаменах, стоят не только студенты классического университета. Здесь присутствуют учащиеся других вузов, средних профессиональных учебных заведений и даже школьники. Это участники конвента лидеров студенческого самоуправления.

— Я еще учусь в школе, то есть День студента – это пока не мой праздник, но я пришла сюда для общего развития, – делится десятиклассница Алиса Бабакова, представитель Молодежного парламента Барнаула. – Я наслышана о том, как День студенчества отмечают студотряды, потому что общаюсь с бойцами, я командир детского отряда «Юность». В этот день собираются студенты разных вузов, факультетов, они общаются, знакомятся, показывают творческие номера.

Общение и творчество ждет студентов и завтра, 25 января. Самое масштабное празднование по традиции развернется у часовни Святой Татианы: в 10.45 здесь состоится молебен, который завершит окропление зачеток. В это же время, с 10.30, в главном корпусе Алтайского государственного технического университете пройдет кулинарная ярмарка «Угощение от Татьяны».