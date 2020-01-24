Новейшее медицинское оборудование поступило в детские клиники Барнаула и Алтайского края

В краевом клиническом центре охраны материнства и детства произошел настоящий технический прорыв – сразу несколько подразделений медучреждения пополнились новейшей медицинской аппаратурой, о которой раньше приходилось только мечтать.

Детская поликлиника при краевом клиническом центре материнства и детства рассчитана на 300 посещений в смену. На часах – полдень. Судя по наполненному верхней одеждой гардеробу, в поликлинике сегодня вновь многолюдно. Но прием продуман хорошо – очередей перед кабинетами узких специалистов практически нет.

Без лишних слов

Сразу четыре новеньких лор-комбайна поступили на вооружение отоларингологов поликлиники.

Своеобразная автоматизированная установка сочетает в себе функциональность и технологичность. Она позволяет с помощью эндоскопического осмотра проводить необходимую диагностику патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха. Главным отличием от обычного осмотра является возможность осмотреть лор-органы детально, с помощью высокочувствительных приборов, а не только глазом, и поставить точный диагноз. Привычный образ лор-врача с фонариком на лбу уходит в прошлое.

Отоларинголог Людмила Опальнюк рассказывает о плюсах новой техники:

— Ухо настолько маленькое, увидеть его составляющие невооруженным глазом очень сложно. Раньше во время приема диктовала медсестре, какие вижу изменения. Сейчас можно обойтись без лишних слов. Использование видеосистемы дает возможность получить цветное фото или видео высокого качества, это позволяет увидеть пациенту и врачу изображение заболевания до и после лечения.

С помощью лор-установки можно не только диагностировать, но и максимально удобно и без боли проводить практически все необходимые лечебные манипуляции, к примеру удалить серную пробку, промыть ухо или миндалины.

В 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение» в центр охраны материнства и детства поступило медоборудование общей стоимостью 270 млн рублей.

Как на ладони

Светлана Рытова приехала в детский консультативно-диагностический центр с распространенной проблемой. Женщина рассказывает:

— У дочери – сколиоз. Не ожидала даже, что за половину дня так много узнаю о здоровье моего ребенка. Нам выдали сразу несколько талонов. Мы быстро прошли окулиста, невролога, сейчас ей проводят дуплекс, останется сделать один рентген, и мы сможем в этот же день вернуться домой с поставленным диагнозом и рекомендациями по лечению.

В это время врач функциональной диагностики Оксана Гербст на новейшем ультразвуковом аппарате тщательно изучает сосуды шеи девочки.

— Эту медицинскую технику мы получили всего пару недель назад и уже ее полюбили, – рассказывает врач. – Исследований проводим очень много. Раньше пытались успеть на одном аппарате, теперь у нас их два, к тому же они экспертного класса. И работы мы успеваем теперь выполнить вдвое больше при возросшем качестве диагностики. Провожу здесь УЗИ сердца и дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, в соседнем кабинете на точно таком же аппарате врач исследует все остальные внутренние органы.

Исключить ошибку

— Практически в одночасье мы получили разноплановое медицинское оборудование и очень этому рады. Одна техника уже работает, другая проходит отладку. У нас организация третьего уровня, это высшее звено по оказанию профильной помощи детям в регионе. Естественно, что во главе угла нашей работы – качество. Все исследования должны быть проведены на высшем уровне, без какого-либо права на ошибку. Новая техника нам в этом хорошо помогает, – отмечает заведующий детским консультативно-диагностическим центром кандидат медицинских наук Виталий Миллер.

Экспертное оборудование требует к себе особого внимания. В поликлинике вспоминают, как бережно заносили только что прибывшую технику в кабинеты.

— Оказалось, что в лифт аппараты не входят по габаритам. Поскольку оборудование тончайшее, чувствительное и высокоточное, мы поднимали его наверх вручную нежно, как младенцев.

Заведующий эндоскопическим отделением центра материнства и детства Алексей Силинский с гордостью рассказывает:

— Мы получили такое оборудование, о котором могли только мечтать. Современный видеоколоноскоп японского производства – настоящая техническая новинка. Аппарат позволяет нам исследовать желудочно-кишечный тракт наших маленьких пациентов и при этом не только получить хорошую оптическую картинку, но и изменить цветовосприятие, усилить сосудистый рисунок. Оптическое усиление позволяет получить четкое изображение кровеносных сосудов, протоков желез и слизистой оболочки с более высоким контрастом, чем при использовании белого света.

Смотрит теперь проводящий колоноскопию врач не в маленький окуляр, а на монитор, что гораздо удобнее. Функция видеозаписи позволяет сохранить результаты исследования и впоследствии оценить динамику состояния больного.

Доктора всех подразделений центра охраны материнства и детства убеждены: новая медицинская техника поможет улучшить качество и доступность медицинской помощи юным жителям региона.

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства – крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям в возрасте до 17 лет с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным и роженицам. В состав центра входят Алтайская краевая клиническая детская больница, перинатальный клинический центр, детская инфекционная больница, краевой детский консультативно-диагностический центр.