Мошенницы оставляли женщин без жилья и материнского капитала

На рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Барнаула направлено дело о крупном мошенничестве с материнским капиталом. Участники преступной группы обманули более 70 женщин из разных районов края, завладев положенными им выплатами на общую сумму 29 млн руб.

Переквалифицировались

По данным следствия, группу организовала руководитель одного из кредитных кооперативов Александра Патрикеева (все имена изменены). Интересно, что у большинства ее сообщников не было криминального прошлого. Патрикеева сговорилась со знакомыми риелторами, что те будут приводить в кооператив клиенток, которые хотят купить жилье на средства материнского капитала.

Директриса и ее сообщницы запугивали пришедших к ним женщин историей, что материнский капитал скоро перестанет действовать и денег они вообще не получат, поэтому нужно поскорее ими распорядиться, и предлагали якобы законную схему, чтобы получить наличные. Если те соглашались, то для них подыскивали дешевый домик-развалюху в каком-нибудь из сел Алтайского края, при этом в разы завышая его стоимость. Многие из построек были вообще не пригодны для жилья, а некоторые просто сгорели при пожаре. Но пострадавшие не имели возможности выехать на место и посмотреть, что за жилье им купили, поэтому во всем полагались на риелторов.

Пользуясь их неведением, обвиняемые оформляли на дом договор купли-продажи, регистрировали право собственности в Росреестре, а обладательница капитала заключала с кооперативом фиктивный договор займа, чтобы предоставить его в Пенсионный фонд. После получения всех документов Пенсионный фонд перечислял деньги в кооператив, где мошенники благополучно делили большую часть суммы между собой и риелторами. «Счастливой покупательнице» риелтор отдавала крошечную сумму, иногда всего 50 тысяч рублей из 400 тысяч. Так женщины оставались без нового жилья и без денег, на которые могли бы его приобрести.

В некоторых случаях, когда купленное жилье было приемлемого качества, риелторы, у которых была доверенность на дом, без ведома матери продавали его, а деньги забирали себе.

Тройной обман

В одном случае жертвами обмана стали сразу три женщины – подруги из Немецкого национального района. Риелтор подыскала им квартиры в одном селе, в двухэтажных домах, которые отключили от центрального отопления, отчего они стали не пригодны для жилья. Жильцы из них съехали, а другие сельчане стали разбирать их на кирпичи под собственные нужды.

Риелтор нашла людей, у которых были документы на эти квартиры, и доставила бумаги в кооператив. Приехали три женщины. С ними провели стандартную манипуляцию: они подписали договоры займа, их сняли на видеокамеру в тот момент, когда им якобы выдали деньги. Но в итоге наличность осталась в кооперативе.

Женщины уехали назад, но в пути стали обсуждать сделку и поняли, что с ней что-то не так. И решили не сдавать документы в Пенсионный фонд. Узнав об этом, директор Александра Патрикеева стала угрожать: «Либо вы идете в Пенсионный и подаете документы, либо я через суд взыщу всю сумму, а вы будете мне платить». Поскольку весь процесс заключения сделки с кооперативщиками снимался на камеру, матери испугались, что не смогут доказать, что они не получали денег, и согласились на все условия. Таким образом, женщины остались без денег на новое жилье.

Погорельцы из бани

Показателен пример молодой женщины из Волчихинского района Софьи Рыбаковой, после обращения которой в полицию и возбудили уголовное дело. У семьи сгорел дом, и они вчетвером жили в бане – жена, муж и двое маленьких детей. Софья обратилась к риелтору Ольге, не зная, что она связана с кооперативом мошенников. Та купила для нее дом в дальнем селе, который был непригоден для проживания.

«Домик так себе, но вы не беспокойтесь, – успокаивала Ольга клиентку. – Главное – получить деньги с Пенсионного фонда. Когда я оформлю сделку, то дам вам деньги, на которые вы сможете купить тот дом, который захотите». Но когда сделка была завершена, женщина выдала Софье всего 50 тыс. руб. Сумма семью шокировала, и пострадавшие обратились за объяснениями в кооператив, но те сказали, что их обманула риелтор. В свою очередь Ольга заявила, что во всем виноваты кооперативщики.

В итоге семья так и осталась без жилья и практически без денег. Пришлось обращаться в полицию. Теперь надежда на то, что после суда кооперативщики вернут деньги в Пенсионный фонд, а тот в свою очередь повторно реализует право семьи на получение материнского капитала.

— При расследовании уголовного дела следователи назначали десятки экспертиз, позволяющих собрать доказательственную базу. Обвиняемые активно противодействовали расследованию, пытались угрозами изменить в свою пользу показания свидетелей, данные в процессе следствия, – рассказывает старший следователь СЧ ГСУ Главного управления МВД России по Алтайскому краю, капитан юстиции Снежана Цыплакова, расследовавшая это уголовное дело. – Тем не менее дело было расследовано и передано в суд.

Лучше в ипотеку

Снежана Цыплакова отмечает, что в последнее время мошеннических фактов, связанных с обналичиванием сертификатов на материнский капитал, стало меньше. Это связано в первую очередь с тем, что сегодня граждане лучше осведомлены о том, как могут быть потрачены средства материнского капитала и куда следует обращаться, чтобы ими воспользоваться. А во-вторых, уже есть немало примеров, когда за использование не по назначению выделенных государством средств людей привлекали к уголовной ответственности. В любом случае необходимо оставаться бдительными и обращаться к кредитным организациям с проверенной репутацией.

— В то же время не могу посоветовать не прибегать к услугам риелторов. Наоборот, при заключении сделок с покупкой жилья нужна помощь профессионалов. Просто при возникновении сомнений в законности каких-либо операций необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, – рекомендует Снежана Цыплакова.

В настоящий момент в отношении одной из участниц преступной группы уже вынесли приговор. Ее приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. Дело нескольких других участников находится в суде. На имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму 4,5 млн руб.