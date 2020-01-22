Крестьянский сын: многое о жизни Барнаула сегодня известно благодаря трудам ссыльного ученого

Народный писатель, публицист, экономист Пётр Голубев, 165 лет со дня рождения которого исполняется в наступившем году, 13 лет провел на Алтае. Два года из них он жил и работал в Барнауле.

Чем больше окунаюсь в прошлое своего региона, тем яснее осознаю, как много для его развития в разные периоды сделали политические ссыльные. Поразительно, что ограниченные в свободе мыслей и действий люди не только не предавались унынию, а стремились изучить, исследовать места своего невольного пребывания и сделать жизнь людей в них лучше. Одним из таких бессребреников был Пётр Голубев.

Крестьянский сын

Судьбу этого ученого не назовешь обычной. Пётр Александрович родился в январе 1855 года на Омутнинском заводе Вятской губернии. Отец его был простым крестьянином, но сделал все, чтобы пытливого ума сын получил достойное образование. Успешно окончив Вятскую мужскую гимназию, двадцатилетний Пётр поступил на физико-математический факультет Казанского университета – вуз престижный и известный своим вольнодумством. Там он познакомился с революционно настроенной молодежью и вступил в подпольный кружок народников.

После окончания университетского курса в 1880 году Пётр Голубев учил детей математике в Троицкой гимназии Оренбургской губернии. Позже переехал в Казань, где пытался устроить тайную типографию при антиправительственном кружке, за что в 1887 году был сослан административным порядком под гласный надзор полиции на жительство в село Алтайское Бийского округа.

Поначалу он не мог покидать место своей ссылки, но через пару лет надзор немного смягчили, и Пётр Александрович получил возможность изучать край, заниматься научной работой. По-прежнему живя в Алтайском, которое не имел права покидать надолго, он умудрился побывать практически в каждой точке Барнаульского округа. В ходе этих поездок собирал бесценный материал для многочисленных исследовательских работ, среди которых «Горное дело и хозяйство Кабинета», «Ликвидация горного дела на Алтае», «Народное образование», «Землевладение на Алтае», «Очерки сибирской жизни и положения переселенцев на Алтае» и другие. По взглядам он был близок и дружил с областниками, радевшими за развитие Сибири.

Труд жизни

Судя по фактам, здоровье ученого давало сбой. И в мае 1889 томский губернатор разрешил ему выезд для лечения на Солоновское озеро в Барнаульском округе. 12 сентября народник прибыл в Барнаул, где провел два недолгих, но очень плодотворных года. Здесь ему удалось осуществить свой основной, как сказали бы сегодня, проект. В 1890 году вышел в свет историко-статистический сборник «Алтай», инициатором, составителем, автором и редактором которого был Пётр Голубев. Для многих историков разных поколений этот труд стал настоящим кладом знаний. Творчеством Голубева, к примеру, интересовались известный советский академик Владимир Обручев, алтайские краеведы Иван Никулин, Василий Гришаев и другие.

Кстати, сегодня оцифрованный сборник есть в свободном доступе в сети Интернет. Читая его, изумляешься, как при изложении конкретных дат и сухих фактов ученый-статистик смог вложить и эмоции горячего публициста. Например, прослеживая по датам события нескольких лет, предшествующих созданию мужской гимназии в Барнауле, хорошо ощущаешь проявления волокиты и канцелярского крючкотворства и обеспокоенность по этому поводу составителя. В призме статистики – живая жизнь.

19 работ о жизни Барнаульского округа написано и опубликовано в разных источниках информации ученым-публицистом Петром Голубевым.

Барнаул глазами ученого

В рамках газетной публикации невозможно изложить материалы сборника. Но не удержусь, чтобы не привести некоторые выдержки из него, например, о состоянии экологии нашего города в конце 19 столетия, дабы читатели «ВБ» получили некоторое понятие о труде Голубева.

«По сравнению со многими сибирскими городами Барнаул содержится чисто, многия улицы вымощены отчасти галькою, отчасти шлаками, остающимися от плавки на заводе серебро-свинцовых руд. Несмотря на мощение, базарная площадь весной представляет сплошную лужу. Мощение улиц стекловидным шлаком не может быть названо рациональным; от шлака сильно рвется обувь, животныя часто ранят себе ноги, а пыль от шлака вредно действует на глаза и служит причиною распространенных в Барнауле болезней дыхательных органов».

Или: «От дыма в подгорной стороне набережной (по правую сторону Барнаулки) и двух-трех параллельных с нею улицах не могут водиться куры». «Жилыя помещения в Барнауле содержатся более опрятно, чем в других городах; во многих даже мещанских домах устроены вентиляционные приспособления на печах и окнах».

И так – по всем сторонам жизни Алтая.

Как публицист в годы ссылки Пётр Голубев ярко проявил себя в очерках и корреспонденциях «Сибирской газеты», издававшейся в Томске.

Биограф Гуляева

В том же сборнике можно познакомиться и с очерком Петра Голубева об известном исследователе нашего региона, уроженце Алтая, Степане Гуляеве. Они были соратниками и друзьями. Хорошо знавший ученого и фольклориста Пётр Александрович практически стал первым биографом своего коллеги и товарища. Очень интересно описывает Голубев, как Гуляев создает краску для знаменитых черных шуб-барнаулок, секрет которой долго не раскрывался конкурентами. Рассказывает о других его изобретениях, прославивших Барнаул. Но это – особая тема. Самое главное в этом очерке, на мой взгляд, состоит в том, что они были современниками и все описано глазами очевидца.

По окончании срока гласного надзора 29 июля 1890 года выехал из Барнаула в Томск. В дальнейшем жил в Вятке, Самаре. Ушел из жизни в возрасте 60 лет, в 1915 году, похоронен на одном из самарских кладбищ.

Как указывает энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Пётр Голубев составил ряд историко-статистических сборников по губерниям Вятской, Ярославской, Уфимской, Пермской и другим.