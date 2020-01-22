Елена Ваенга (6+)

Когда: 4 апреля.

Где: Театр драмы.

Во сколько: 19.00

Цена билетов: 1800 — 5000 рублей.

Сегодня Елена Ваенга в представлении не нуждается. Она не любит громких эпитетов, которыми её одаривают музыкальные критики и журналисты: артист, поэтесса, королева шансона и т.д. Она называет себя скромно — музыкант. Её песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием. Секрет её успеха очевиден, он на поверхности. Её козырь – это простота и искренность!