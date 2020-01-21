Выставка одной картины открылась к 155-летию со дня рождения Валентина Серова

Выставка одной картины открылась в Государственном художественном музее Алтайского края. Речь идет о работе одного из гениев портретной живописи – Валентина Серова, где он изобразил свою жену. Это графическое полотно, хранящееся в фондах ГХМАК, регулярно участвует в разных выставках, которые посвящены творчеству художника или русскому искусству рубежа XIX-XX веков.

Полотно «Портрет жены художника» выставлено к 155-летию со дня рождения Валентина Серова в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея». В музейные фонды оно поступило в 1975 году благодаря искусствоведу Ларисе Снитко из частного собрания московского коллекционера Нины Архангельской (именно она продавала в регионы работы из личных фондов Фёдора Подтынникова – известного русского коллекционера, формировавшего свое собрание параллельно с Павлом Третьяковым).

— По мнению искусствоведов, это неоконченный портрет, а может, даже набросок, – рассказывает один из кураторов выставки, заведующая выставочным сектором ГХМАК Светлана Артюхова. – Всего существует 12 портретов жены художника, из которых шесть – живописные, а шесть – графические. В нашей коллекции хранится графическая работа. Причем если другие полотна, посвященные супруге, выполнены с некоей иронией, то портрет ГХМАК – очень теплый, нежный, искренний.

По словам Светланы Артюховой, со своей женой – Ольгой Трубниковой художник был знаком с 13 лет. Родители Ольги Фёдоровны умерли от туберкулеза, и она воспитывалась у Симоновичей – в семье тетки Валентина Серова. Приняв решение жениться на девушке, Валентин Александрович не мог этого сделать в течение девяти лет из-за отсутствия денег. Однако потом он написал в 1888 году свое знаменитое полотно «Девушка, освещенная солнцем», а на вырученные от продажи средства (300 рублей) сыграли свадьбу и даже отправились в путешествие.

— Ольгу Фёдоровну все называли ангелом-хранителем семьи Серовых, от природы она была очень обаятельной, доброй, – рассуждает Светлана Артюхова. – Сохранилась переписка супругов, из которой становится понятно, что у них были очень теплые, трепетные отношения.

Как рассказала еще один куратор выставки, старший научный сотрудник выставочного сектора ГХМАК Наталья Гончарова, «Портрет жены художника» выставлялся на разных выставках, в том числе и на той, нашумевшей, которая проходила ровно пять лет назад в Москве в «Новой Третьяковке» что на Крымском валу (тогда количество желающих было столь велико, что они снесли двери).

— На самом полотне есть две ссылки (заверения, написанные рукой друзей художника), подтверждающие, что на этом портрете действительно изображена жена художника, – говорит Наталья Гончарова. – Принято считать, что это набросок, на котором Ольга Фёдоровна беременна третьим ребенком. Однако, если учитывать, что искусствоведение – наука субъективная, то можно предположить и то, что такова была изначальная задумка художника – изобразить свою жену в виде нежного наброска.

25 января в 14.00 в Государственном художественном музее пройдет лекция «Гений портрета. Князья Юсуповы глазами художника Валентина Серова» (12+), приуроченная к 155-летию со дня рождения великого портретиста. А в рамках выставки, которая будет работать до 23 февраля (6+), посетителям (по заявкам) предлагается стать свидетелями мультимедийной программы о жизни и творчестве Серова.