В Крещение Господне в Барнауле к купелям пришло более 14 тысяч человек

В день Крещения Господня, 19 января, в храмах Барнаула прошли богослужения, а на водоемах работали три купели.

Главная крещенская купель города по традиции разместилась на Оби, в районе речного вокзала. В 11 часов утра к ней пришел крестный ход, начавшийся от Знаменского женского монастыря, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин водосвятия, после которого в ледяную купель стали по очереди заходить барнаульцы.

Самый большой ажиотаж именно в это время: на молебне и сразу после него. Это обычная тенденция, как отмечают дружинники, ежегодно дежурящие в крещенском городке.

— Мы здесь с самого начала, даже чуть раньше собрались, в десять утра, – говорит Андрей Литвинов, командир звена дружины Центрального района. – На данный момент, за три часа работы купели, в ней побывало больше тысячи человек. Дружинники дежурят по часу-полтора, затем сменяются, а я здесь весь день. Мы следим за порядком: чтобы люди не распивали спиртные напитки, не хулиганили, плюс мы готовы прийти на помощь спасателям, если что-то случится. Но обычно обходится без происшествий, и сегодня дежурство проходит спокойно. Процентов 30-40 приходят только набрать освященной воды, но большинство окунаются в купель. Сам я тоже каждый год думаю о том, чтобы присоединиться к ним, и каждый раз оставляю это дело на следующий год. Прихожу только на дежурство.

Осознанно

Конечно, мотивы погрузиться в ледяную воду в этот день у всех разные. Кто-то искренне считает это обязательным действом в Крещение, кто-то надеется смыть с себя грехи, накопленные за год (к слову, и то и другое православная церковь считает заблуждениями), для кого-то это становится испытанием тела и духа, а кто-то, раз побывав в крещенской купели, приходит вновь за ни с чем не сравнимым ощущением обновления.

— Вообще, это все из семьи идет, – объясняет студентка Арина, пришедшая к Оби вместе с подругой Татьяной. – Мои родители постоянно окунаются в купель на Крещение, и мне это привили. Маленькой меня пару раз водили, но это было неосознанно. А теперь уже осознанно шестой год прихожу очиститься от всех поступков, которые меня тяготят. На службы тоже хожу иногда, чувствую, что одной купели недостаточно, что нужно соблюдать пост, подготовить себя к празднику Крещения.

Молодых компаний в очереди полно. Как правило, в них есть человек, который не идет в воду, а держит вещи и помогает обуться и закутаться в полотенца всем остальным. И есть «бывалый», на всякий случай проводящий инструктаж:

— Вещи не теряем, все складываем в пакеты в одну кучку, чтобы быстро их схватить и бежать в баню, – распоряжается веселая девчушка, ожидая своей очереди у снежной часовни.

— А это обязательно? Можно у купели переодеться?

— Можно, но не рекомендую. Какой-то год моя сестра постеснялась, решила внизу переодеться, так она так застыла, пока натягивала одежду! Мокрая, холодная… Так, Саня, тебе надо будет быстро переносить шлепки: мы с одной стороны заходим в купель, с другой выходим. И сразу полотенце подавай. Самое главное – не забывай фоткать! В нескольких ракурсах!

— У меня, что ли, двадцать рук? – бурчит упомянутый Саня.

Тем не менее фотографии в соцсети неизбежно становятся обязательным атрибутом праздника. Даже те, кто пришел исключительно набрать крещенской воды, останавливаются, чтобы сделать селфи на фоне ледяного креста.

Экстрим с комфортом

Погода пугала только два дня накануне Крещения, а в сам праздник в этом году намного теплее. Это чувствуется и при спуске в воду. Обычно уже на первой ступеньке начинают коченеть ноги, и каждый следующий шаг дается с невероятным трудом. В это Крещение православные барнаульцы легко вбегают в воду, а настоящее испытание начинается дальше, когда мокрое тело стынет под порывами ветра.

Студентки Арина и Татьяна, с которыми мы щебетали в очереди, к барнаульской купели приходят второй раз, до этого праздновали Крещение в Бийске. Там, кстати, на крещенской площадке на Бии установили ледяные скульптуры, подсвечиваемые в вечернее время. В краевой столице расчищенная территория на Оби лаконично украшена елями по периметру, и все оборудовано максимально удобно для купающихся: пол в раздевалках застлан сеном, на спуске к реке уложены деревянные настилы, а самое приятное – это две бани, в которых можно и согреться, и обсохнуть, и спокойно переодеться. В этом году в них стало еще комфортнее: под потолком закрепили еловые ветки, от этого и запах другой, и атмосфера, в помещениях не пахнет дымом.

— Мне очень нравится, очень! Третий год хожу, сейчас мне 66 лет, но я себя даже на 50 не чувствую. Как из купели выходишь – кажется, лет пять скинул, – делится ощущениями пенсионерка Ольга Ивановна. – Что заставило? А ничего. Я просто посмотрела, как все купаются, такие радостные, тоже захотелось попробовать. Первый раз со страхом окунулась. А сейчас вообще красота! Внучка тут со мной, тоже нацелилась купаться, но мы прочитали, что детям нельзя, и отложили. Ей 12. Хотя сегодня я видела, как окунали девочку лет четырех. Смелая, наверное, девчушка!

Барнаульцы посещали купель на Оби с 11 до 23 часов 19 января, а 20 января начался демонтаж крещенского городка.