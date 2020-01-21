В администрации Барнаула обсудили проблемы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

В администрации города прошел круглый стол, инициированный местным отделением партии «Единая Россия», посвященный сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Барнаула.

Председательствовавший на заседании управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации города Юрий Еремеев напомнил, что в Послании Федеральному собранию Президент РФ потребовал кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора и в целом переходить на экономику замкнутого цикла.

К раздельному сбору

Как идет этот процесс в Барнауле? По словам Виктора Карла, руководителя АО «ЭКОКомплекс», являющегося региональным оператором по обращению с отходами, за первый год работы удалось добиться положительных результатов. Предприятие получило объективные данные по количеству отходов. Сегодня все отходы на вверенной территории перемещаются на полигоны, а процесс отслеживается в реальном времени с помощью системы ГЛОНАСС.

Краеугольным остается вопрос захоронения и обработки отходов. Ведь, согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году должно перерабатываться уже 36% отходов. Достигнуть этого можно двумя способами: путем внедрения раздельного их сбора и путем строительства мусоросортировочного комплекса. Пока программы по раздельному сбору нет.

У барнаульского полигона ТКО на пр. Космонавтов, 74, предельный срок эксплуатации истекает в 2023 году. Необходимо строить новый полигон и мусоросортировочный комплекс на его территории. Но где будет находиться полигон-2, пока неизвестно. В Генплане такой участок не предусмотрен. Путь тут один – подыскать место под него где-то на территории барнаульской агломерации.

244 тыс. тонн отходов поступило на полигон за время работы регионального оператора.

Предпринимательские инициативы

В то же время не следует думать, что у нас напрочь отсутствует раздельный сбор отходов. По словам председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александра Пугача, около 300 предпринимательских структур уже занимаются сбором и переработкой вторсырья. Ежемесячно перерабатывается примерно две тыс. тонн отходов. Больше 300 контейнеров расставлены по частному сектору, пятиэтажному фонду для сбора ПЭТ-тары. Появляются инвесторы, желающие заниматься раздельным сбором. Например, перед Новым годом новосибирский завод «Экран» пришел с предложением установить контейнеры «Разделяй надвое» для алюминиевой банки, ПЭТ-тары и стекла. Сейчас определили первый пилотный участок на Южном, выделены несколько площадок под их установку. Но чтобы ускорить процесс, надо создать проектный офис, который раскрутит систему.

Вместе с тем координатор партийного проекта «Экология» в Алтайском крае, заместитель председателя комитета по социальной политике АКЗС Дмитрий Аганов обратил внимание, что сложность заключается в отсутствии федерального либо регионального финансирования нацпроекта «Экология», все действия производятся за счет общественников, благодаря регоператору и администрации города. Еще одна сложность в том, что население зачастую не понимает практический смысл сортировки мусора и не спешит включаться в процесс.

«Поможем грантами»

— Бизнес, особенно крупный, обязан помнить о своей социальной ответственности, – резюмировал вышесказанное Юрий Еремеев. – Однако мы предлагаем разработать вместе с администрацией города эффективный механизм поддержки, возможно, в форме гранта, тех предпринимателей, которые внедряют или хотят внедрить новые технологии на благо экологии нашего города. Идею, предложенную городской администрацией, по созданию проектного офиса под кураторством профильного заместителя главы города, который бы разрабатывал экологические проекты, мы поддерживаем.

В качестве главной рекомендации участники круглого стола посоветовали профильным ведомствам искать новые формы информирования жителей региона о раздельном сборе мусора и в целом бережном отношении к экологии, разрабатывать соответствующие комиксы, социальные ролики.

Несмотря на то, что Барнаул достаточно укомплектован контейнерными площадками, примерно 15% отходов собирается бестарным способом, в особенности в пригородных и коттеджных поселках.