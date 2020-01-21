«Университет» победил во всех матчах домашнего тура

В СК «Победа» завершились игры пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А».

Напомним, в этом году регламент турнира изменен, команды играют по туровой системе, в одном из городов проводя по нескольку матчей. Первые домашние матчи «Университет» волею календаря выпало проводить только в середине января.

Нынешний сезон для барнаульских волейболистов складывается не слишком удачно, однако в родном городе «Универ» одержал победы во всех четырех матчах – с одинаковым счетом 3:0 дважды обыграл питерский «Автомобилист» и единожды – одинцовскую «Искру». Еще один матч с подмосковной командой завершился победой на тай-брейке 3:2, причем наши волейболисты по ходу матча проигрывали 0:2.

Благодаря четырем победам барнаульцы несколько поправили турнирное поражение, поднявшись на тринадцатую строчку.

Следующие встречи «Универ» вновь проведет дома — 8 и 9 февраля он дважды сыграет с новосибирском «Локомотивом-2».