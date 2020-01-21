«Спящая красавица». Классический национальный балет (0+)

Когда: 25 марта.

Где: Театр драмы.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 900 — 2000 рублей.

Балет «Спящая красавица» — сказочный спектакль, восхитительная феерия, которая захватывает зрителя как своей яркой и торжественной визуальной составляющей вкупе с музыкальной темой авторства великого Петра Ильича Чайковского, так и глубинным философским подтекстом. Балет в трех действиях поставлен по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца.