«Спящая красавица». Классический национальный балет (0+)

Когда: 25 марта.
Где: Театр драмы.
Во сколько: 19.00.
Цена билетов: 900 — 2000 рублей.
Балет «Спящая красавица» — сказочный спектакль, восхитительная феерия, которая захватывает зрителя как своей яркой и торжественной визуальной составляющей вкупе с музыкальной темой авторства великого Петра Ильича Чайковского, так и глубинным философским подтекстом. Балет в трех действиях поставлен по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца.