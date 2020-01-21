Дорожные службы Барнаула в круглосуточном режиме работают на очистке города

Дорожные рабочие МБУ «Автодорстрой» продолжают освобождать от снега остановочные площадки на маршрутах общественного транспорта. Так, на прошедшей неделе были очищены от наледи остановки на трамвайных путях от улицы Северо-Западной до площади Октября.

По словам мастера дорожного хозяйства предприятия Марины Дылдиной, в обычное время десять остановочных площадок на этом участке ежедневно чистят от снега, убирают мусор двое дорожных рабочих, но после продолжительных снегопадов для уборки приходится создавать бригады по восемь-десять рабочих. Толщина снежно-ледяного слоя на остановках доходит до полуметра.

Трамваи в городе из-за снежных заносов в пробках не стоят. Более того, в городе даже зафиксирован случай, когда трамвай на улице Анатолия вытянул из снежного плена большегрузную пожарную машину. Но это не значит, что снег трамваям не помеха. Круглосуточно на очистку 121 километра городских трамвайных путей выходит 40 работников службы пути МУП «Горэлектротранс». Особое внимание уделяется местам наибольшего скопления снега: конечные станции Площадь Свободы, Докучаево, Пивзавод, Поток, Мясокомбинат. Также в план ежедневной работы монтеров службы пути входит очистка от снега 42 стрелочных переводов и площадок возле них. Помимо ручного труда, для очистки снежных заносов на линии работает снегоочистительная техника на рельсовом ходу, автогрейдеры, тракторы К-700 и погрузчики. Ежедневно с трамвайных путей МУП «ГЭТ» вывозит в среднем 400 кубометров снега.

В конце прошедшей недели погода вновь внесла коррективы. Сильный ветер и обильный снегопад осложнили жизнь краевой столицы. Из-за неблагоприятных погодных условий комитетом по образованию города было рекомендовано руководителям образовательных учреждений отменить занятия второй смены. На улицы Барнаула вышло почти 170 единиц снегоуборочной техники. Освобождались от снежных заносов основные магистрали, остановки общественного транспорта. В каждом районе города были сформированы бригады для расширения проезжих частей и устранения переметов.

В пригородной зоне было организовано дежурство дорожной техники, которая по мере необходимости пробивала подъездные пути к поселкам. В выходные дни на пригородных дорогах оставались на дежурстве 11 единиц снегоуборочной техники.