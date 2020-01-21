Андрей Фёдоров о вложениях в капитальный ремонт домов

На вопросы читателей «Вечернего Барнаула» в рамках традиционной прямой линии отвечал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Фёдоров.

В ходе прямой линии читатели задавали много вопросов об уборке снега, все эти обращения переданы в профильный комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Наши крыши

— Здравствуйте! Вас беспокоит Елена Фёдоровна с ул. Попова, 24. Я звоню с большой надеждой на то, что вы подтвердите мне дату проведения капитального ремонта крыши на нашем доме. Придут ли к нам строители в этом году?

— Насколько я помню, ваш дом стоит в резерве и будет рассматриваться на комиссии о переносе сроков капитального ремонта. С аналогичным желанием на комиссию обратились собственники еще 100 домов. В начале февраля состоится заседание, на котором региональный оператор отчитается о выполненном объеме капремонта и о тех мероприятиях, которые запланированы на 2020 год. Как только завершатся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, станет понятна образовавшаяся в ходе торгов экономия. От объема этих средств будет зависеть количество домов, которые будут отремонтированы в 2020 году. Администрация Барнаула участвует только в процессе утверждения общего перечня домов, подлежащих капремонту. О результатах заседания комиссии вас уведомят в начале марта.

— Андрей Алексеевич, с вами говорит Александра Фёдоровна Герасимова с ул. Песчаной, 87. Мы ждем капремонта крыши, но никак дождаться не можем. Региональный оператор обещает каждый год, начиная с 2017 года.

— Ваш дом на данный момент стоит в плане капремонта на 2022 год. Несколько лет назад представители вашего дома приходили на прием к нашим специалистам, где им дали разъяснения о порядке переноса сроков капремонта, но соответствующих мер со стороны жителей принято не было. Если вам необходима дополнительная консультация, я запишу вас на прием к специалистам, которые расскажут, какие документы необходимо предоставить на комиссию, чтобы иметь возможность провести капремонт в более ранний срок.

Нужна инициатива

— Вам звонит Людмила Петровна Паутова с Юрина, 208. Наш двор в два ряда заставлен машинами, поэтому к подъездам не может ни скорая проехать, ни мусоровоз. Как с этим бороться?

— Дворовая территория является общедолевой собственностью проживающих в доме людей. Поэтому порядок пользования земельным участком определяется решением общего собрания. В городе есть практика установки во дворах знаков одностороннего движения, запрета въезда или парковки на территории. Вопрос решаем, но для этого нужна инициатива собственников. Если в вашем доме есть муниципальные квартиры, то администрация в рамках жилищного контроля может оказать методическую помощь.

— Вас беспокоит Людмила Григорьевна Богданова с Лебяжьего. Нам регулярно начисляют плату за вывоз мусора, но при этом никаких отходов я не произвожу, потому что все сжигаю в печке, да и контейнеров на ул. Боровой нет.

— Ваш вопрос я передам в комитет жилищно-коммунального хозяйства и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для проработки вопроса по установке дополнительных контейнеров. Однако практика показывает, что большинство людей против установки порталов в непосредственной близости от домов.

— Перед железнодорожным полотном вполне можно поставить такой контейнер, ведь жилых домов там нет. У меня еще один вопрос: с 2012 года у меня нет централизованной холодной воды. Можете ли мне помочь?

— Централизованное холодное водоснабжение может появиться только после включения в адресную инвестиционную программу проекта строительства дополнительной водонапорной башни в поселке Ягодном. Сейчас проблема водоснабжения во всех пригородных поселках стоит довольно остро, но по мере обеспечения инвестиционной программы финансированием мы стараемся этот вопрос решать.