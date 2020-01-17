Законна ли установка радиаторов отопления на лоджиях

Предположим, на лоджии своей квартиры вы хотите разбить зимний сад, а потому занялись ее утеплением. Но из-за пары дополнительных батарей у вас разгорелся конфликт с соседями, которые считают, что выносить систему отопления за пределы комнат нельзя. Давайте разбираться, на чьей стороне правда.

Позволить себе такую роскошь, как теплая лоджия, могут преимущественно жильцы новостроек и домов повышенной комфортности. В хрущевках и сталинках сложно представить такие изыски, поскольку лоджии там не предусмотрены, а большинство балконов не имеют даже стандартного остекления, не говоря уже о панорамном. Да и модной нынче тенденцией – размещением обеденной зоны, бара или спортзала на лоджии вдохновляется больше молодежь, нежели старшее поколение.

Тепло не для всех

Во многих современных домах лоджиям отводится до 15 квадратных метров, и при желании ее можно оборудовать как угодно собственнику, ведь это часть его квартиры. На самом деле не все так однозначно.

В разные годы балкон то включался в площадь квартиры, то стоял особняком. Анастасия Селищева, зампредседателя комитета ЖКХ г. Барнаула вспоминает, что до 2004 года этот конструктивный элемент был частью общей площади квартиры, но не полностью, а только 30%. В действующей сейчас статье 15.5 Жилищного кодекса РФ указано, что в общую площадь жилья не включены балконы, лоджии, террасы и веранды. Поэтому в ситуации, когда вы платите за отопление по индивидуальному прибору учета в надежде сэкономить на самом дорогостоящем ресурсе, окажетесь в проигрыше. Дело в том, что лоджия в общую площадь квартиры не входит и, если там установлены батареи, весь перерасход тепла войдет в общедомовые нужды, которые пропорционально разделятся между всеми жильцами дома. По факту получится, что житель за свою утепленную лоджию будет платить из кармана соседей.

Но некорректное распределение платы за отопление между всеми собственниками – это только одна сторона проблемы. Другая – качество отопления.

— Из-за переноса радиаторов даже на несколько метров вырастает плечо отопительного прибора, что ведет к нарушению теплового баланса в доме, не говоря уже о ситуациях, когда к существующим батареям добавляют еще несколько более высокой мощности. Если конкретный дом рассчитан на потребление 10 Гкал тепла, то лишние батареи усиливают тепловую нагрузку. По этой причине у соседа снизу не будет хватать количества теплоты, – объясняет Иван Ященко, директор управляющей компании «Сибирский альянс». – У нас был прецедент, когда в доме № 113 на ул. Короленко, который мы ранее обслуживали, собственник наряду с отопительными приборами установил на лоджии теплый пол. Вскрылся этот факт только после проверки, когда сосед снизу начал регулярно жаловаться на холод в своей квартире. Выявить причину было крайне сложно, поскольку все параметры теплоносителя были в норме, у других жильцов проблем не было.

С молотка!

Руководители управляющих компаний, обслуживающих дома после 2000 года постройки, сходятся во мнении: в каждой многоэтажке обязательно есть пара-тройка собственников, которые утеплили свои лоджии. Причем выясняется это совершенно случайно при весьма неприятных обстоятельствах.

Например, нынешней зимой на ул. Сиреневой, 22, потекла батарея, установленная на лоджии одной из квартир на десятом этаже. Затопленными оказались балконы вплоть до пятого этажа, намок даже внешний утеплитель и стены комнат, примыкающие к лоджиям. Благо сам дом теплый, а нынешняя зима не дает стенам промерзать. Будущим летом собственники пострадавших квартир планируют делать ремонт.

Аналогичные ЧП произошли на пр. Энергетиков, 2, и во многих других домах. Это прямое следствие того, что переустройство инженерных систем делается силами самих же собственников. Хотя по действующим нормам Жилищного кодекса эти работы можно совершить, только предварительно согласовав проект в районном отделе по архитектуре. Для этого нужно представить правоустанавливающие документы на недвижимость, заявление, проект перепланировки и технический паспорт. Если одобрят – дерзайте! Постфактум согласовать изменения через БТИ уже не удастся. Хотя еще несколько лет назад это было возможно и таким полузаконным способом собственники часто пользовались, если не сказать, злоупотребляли.

Почему люди идут на нарушения и даже не узаконивают изменения спустя годы – понятно. Ведь если утеплять лоджию, соблюдая требования закона, то на оформление соответствующих документов потребуется денег не меньше, чем на сам ремонт. Но закон есть закон, и он суров к нарушителям. Когда районный архитектор установит факт самовольного переустройства, то может потребовать через суд привести помещение в прежний вид. Если собственник проигнорирует это предписание, тогда на основании вердикта суда принимается решение о продаже квартиры с публичных торгов в одностороннем порядке. Даже если это жилье – единственное. Бывшему владельцу вернут средства с продажи за исключением суммы, потребовавшейся на судебные расходы и восстановление помещения, а на нового собственника возложат обязанности по приведению лоджии в прежний вид.

О видах переустройства и перепланировки жилых помещений, основаниях для их проведения и последствиях самовольных работ можно подробно прочитать в статьях 25, 26 и 29 Жилищного кодекса РФ.