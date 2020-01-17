Язык мира: что такое эсперанто и зачем его учить

Все члены необычной барнаульской семьи Акименко общаются друг с другом на двух языках. Дети в такую билингвистическую среду погружены с самого рождения. Правда, за пределами родного дома подхватить их беседу на нерусском мало кто может. Потому что они свободно говорят на эсперанто – языке, искусственно созданном более ста лет назад на базе международной лексики с весьма идеалистической целью: объединить людей разных культур и мировоззрений.

Правила без исключений

В советские времена именно барнаульский клуб любителей эсперанто был одним из самых активных в стране. Сегодня в нашем городе снова существует клуб эсперантистов, в который входит около тридцати человек. И, по словам его руководителя Икара Акименко, интерес к этому искусственно созданному языку только растет.

— Еще в детстве мне в руки попалась статья про эсперанто, которая тогда очень впечатлила, – рассказывает Икар. – Но сам язык я смог выучить лишь в 1995 году. Причем за несколько месяцев – такова особенность этого логично устроенного языка, состоящего из шестнадцати правил без всяких исключений. А когда я обзавелся семьей, то приобщил к эсперанто жену Алёну, а потом и наших двоих детей.

С самого начала родители условились, что разговаривать со своими детьми они будут на разных языках – Алёна по-русски, Икар на эсперанто. Одно время младший сын Артур даже всерьез полагал, что на свете существуют два языка – мужской и женский. По этой причине с мужчинами он заговаривал исключительно на эсперанто, а с женщинами переходил на родной. Сегодня 11-летний Артур свободно излагает свои мысли и на том, и на другом языке. А вот с папой и старшим братом – 15-летним Давидом – он говорит только на эсперанто.

— Известно, что эсперанто славится своей пропедевтической функцией: после его изучения другие языки даются легче, – утверждает Икар. – Это объясняется тем, что в эсперанто заложены принципы устройства целого ряда европейских языков, а значит, и их логика, их грамматический строй. В этом смысле показателен эксперимент, проведенный в одной из школ. Там изучение немецкого языка в одном классе шло по обычной школьной программе, а в другом – лишь после шестимесячного курса эсперанто. Во втором случае дети, приступив к немецкому на полгода позже своих сверстников, довольно быстро их догнали, а потом и перегнали. Да и степень свободы владения иностранным после изучения эсперанто оказалась ощутимо выше.

По самым оптимистичным оценкам, в мире насчитывается около двух миллионов эсперантистов, среди которых есть и множество носителей этого языка с рождения.

Безбарьерная среда

Но сегодня люди изучают эсперанто далеко не только из-за его способности облегчать постижение других языков. Учат его главным образом из-за расширения границ общения между людьми. Иными словами, эсперантистов всего мира объединяет не только любовь к красиво сложенному языку, но и общность интересов, открытость миру, страсть к путешествиям. Как рассказывает Алёна, благодаря эсперанто им с Икаром удалось побывать во Франции, в Черногории, Сербии, Хорватии, два раза в Индии.

— Приезжая в гости к эсперантистам, мы всегда можем рассчитывать на ночлег, угощение, экскурсии и просто на приятное общение, – говорит она. – Нам всегда рады, нас всегда ждут. В свою очередь, и мы готовы к приему гостей. Так, у нас уже побывали эсперантисты из Бельгии, Франции, Индии. А не так давно наш клуб принимал гостей из соседних Кемерова, Новосибирска, Красноярска и Томска, которые приехали на новогодние выходные в рамках проекта Novojarsk, что в переводе означает «Новый год». Они побывали в музеях «Мир времени» и в Алтайском мемориальном музее Г.С. Титова, где сегодня проходит выставка, посвященная отцу второго космонавта, известному педагогу Степану Титову (кстати, он тоже был эсперантистом).

По мнению Икара Акименко, общение на эсперанто словно отменяет все барьеры между людьми, состоящие из политических пристрастий, социальных статусов, культурных особенностей. Это своего рода субкультура, сообщество людей со схожими интересами и взглядами на мир.

— Лично мне доводилось встречаться с людьми, которые начали изучать эсперанто ради профилактики болезни Альцгеймера (а эсперанто – действительно гимнастика для ума), но потом настолько втянулись, что стали путешествовать, стремиться принимать участие в слетах эсперантистов, – делится Алёна. – Ведь там ты оказываешься словно среди своих.

Еще на встречах представители этого большого сообщества обмениваются информацией, книгами, написанными на эсперанто, периодическими изданиями. Что удивительно, сегодня на этот язык переведены около 25 тыс. произведений (это и Библия, и сочинения Шекспира, Мицкевича, Эдгара По и др.), сочиняются и оригинальные произведения (их насчитываются сотни; один из известных авторов книг на эсперанто – Уильям Олд).

— Этот язык был создан для облегчения взаимопонимания между людьми, солидарности народов, – считает Икар. И пусть идеи создателя эсперанто в полной мере не воплотились, все, кто владеет этим языком, все же стараются их придерживаться.

Название международному языку дал сам его создатель – Людвик (Лазарь) Заменгоф – человек незаурядный, полиглот. Он родился в городе Белостоке (Восточная Польша, входившая в то время в состав Российской империи), который населяли евреи, поляки, белорусы, а также немногочисленные русская, немецкая, татарская и литовская общины. Кроме того, в детстве он изучал немецкий, французский, иврит, а также классические языки: латынь, древнегреческий, арамейский, интересовался литовским, итальянским и испанским языками. Для себя он выбрал псевдоним Эсперанто, что в переводе с разработанного им языка означает «надеющийся». Первый учебник по эсперанто был издан в 1887 году. В нем автор описал новый максимально простой язык, который можно выучить в кратчайшие сроки. Говорят, Лев Толстой освоил его грамматику за несколько часов.