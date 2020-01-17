В праздник Крещения в Барнауле будут работать три купели

Наиболее массовыми станут крещенские купания на Оби в районе Речного вокзала. Здесь по традиции возводят крещенский городок, где, помимо самой купели, размещены раздевалки, две бани, биотуалеты, снежная часовня.

Несмотря на сильный ветер, работы на льду не останавливаются: рабочие расчищают снег, обеспечивая безопасный спуск к реке. Сегодня в крещенском городке уже готовы и ледяной крест для проведения службы, и часовня, вырезанная из большого снежного куба. В субботу предстоит разместить мобильные постройки: бани, щиты для раздевалок, купель – точнее, ту самую лестницу, по которой горожане будут спускаться в воду и выходить из нее. То есть завтра, 18 января, площадка будет полностью готова.

На обустройство крещенского городка на Оби было выделено около 500 тысяч рублей. Работы проводятся силами МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула.

Всего в 2020 году на территории города будет открыто три купели: возле Речного вокзала, на озере Пионерском в Казённой Заимке и в микрорайоне Булыгино. Как только на площадках установят все необходимое, здесь начнут дежурить спасатели, в воскресенье к ним присоединится народная дружина. Но вот окунуться в купель можно будет только после чина водосвятия. А он, в свою очередь, является финальной точкой крестного хода.

Крестный ход в праздник Крещения Господня пройдет по двум маршрутам: с 11.00 – от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до главной барнаульской купели и с 10.30 – от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Пионерское.

По данным Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю, общая толщина льда на Оби в районе Речного вокзала составляет порядка 53-55 см. Это значит, что одномоментно на льду смогут находиться до 50 человек. Ледяная купель успеет принять всех желающих: окунуться в нее можно будет вплоть до 23.00.

Напоминаем, погружение в купель противопоказано людям с хроническими сердечными и некоторыми другими заболеваниями, перед купанием нельзя принимать алкоголь, а находиться в воде нужно не больше минуты.

Выезды бригад скорой медицинской помощи на места крещенских купаний будут осуществляться в приоритетном порядке.

Демонтаж площадки на Оби в районе Речного вокзала начнется 20 января.