В барнаульской школе №53 провели фестиваль инновационных идей

Ученики школы № 53 создали машину-робота, варежки-незамерзайки и многие другие умные вещи.

Варежки на батарейках

В школе № 53 вот уже третий год ученики занимаются в инженерных профильных классах. Накануне новогодних каникул юные технари продемонстрировали свои умения и навыки в рамках фестиваля инновационных идей «Инженерный приговор».

Так, первоклассники представили машину-робота.

— Создание нашего робота много времени не заняло, но сама подготовка оказалась очень интересной, – рассказывает учитель 1 «Б» класса Екатерина Акимова. – Мои ученики еще недавно ходили в детский сад и не отвыкли от игрушек. Поэтому мы хотели сделать что-то по-детски интересное, но и по-взрослому необычное. Так, использовав машинку на радиоуправлении, мы ее превратили в робота-мойщика, прикрепив к ней обычную салфетку из микрофибры.

Настолько увлеклись, что проверяя своего робота в действии, ребята пол в кабинете вымыли.

0 При подготовке робота мы поняли, что наш класс – это команда, в которой наравне с ребятами выступают и родители, они также не остались в стороне от участия, – дополняет Екатерина Сергеевна. – Вообще, само мероприятие получилось очень интересным. Увлекательно было не только готовиться самим, представлять свой проект перед гостями выставки и членами жюри, но и посмотреть, что сделали ученики других классов.

Второклассники пошли дальше, они представили целую коллекцию инженерных решений, среди которых варежки, в которых никогда не холодно, простейшие мини-аккумуляторы и фонарик из подручных материалов.

— Теперь я знаю, как сохранить тепловую энергию в доме без особых затрат, – рассказывает Илья Герасименко, ученик 2 «В». – Для того чтобы батарея грела комнату, мы приклеиваем между стеной и радиатором теплоизоляционный материал, фольгированной поверхностью внутрь помещения. Все! Фольга отражает тепло, которое не выходит за пределы квартиры. Такой эксперимент мы провели в своем доме, и вы знаете, температура в квартире поднялась на три-четыре градуса за первый месяц зимы.

Такому опыту рада и мама, Ольга Владимировна, которая помогала сыну делать презентацию.

— Когда школьное событие заставляет всю семью объединиться, это здорово. В нашем случае папа предложил утеплить квартиру, сын помог, а я за всем наблюдала, – с улыбкой замечает она.

Варежки-незамерзайки сделать очень просто. Фольгу нужно обмотать вокруг пальчиковой батарейки в 1,5 вольта, чтобы она смогла замкнуть противоположные контакты. После этого ее следует зажать в кулаке, натянуть сверху варежку или перчатку. Вот и все!

Шорты синего цвета

3 «Б» представил свой «умный дом», 6 «Б» научил всех с помощью химических растворов бороться с пятнами от кетчупа. Весьма любопытными показались и проекты учеников более старших классов. Мария Арчибасова показала летающий мусорный бак, обосновав свой проект как необходимое решение для борьбы со свалками мусора.

Проектная команда 8 «А» совместно с преподавателями из АлтГТУ продемонстрировали разработку «Умный свет»: Ирина Чернова показала свою мечту – проект своего загородного дома, Сизиков Артём создал освежитель воздуха.

— Мне интересна тема школьной формы, – говорит София Лаптева, семиклассница. – Поэтому я представила коллекцию той одежды, которую бы хотелось носить в школе. К слову, эту тему я веду в рамках регионального проекта «Кадры будущего», вместе с ребятами из других школ мы создаем форму для подростков, в которой не только было бы приятно ходить на уроки, но и смело появляться в других общественных местах. Какой должна быть школьная одежда? Этот вопрос мы задали ученикам разных классов и разных школ. Выяснилось, что девочки больше хотят носить брюки и юбку-шорты, чем платье или юбки. А мальчики по традиции выбирали брюки и рубашки. К слову, выбирая цвет, многие остановились на темно-синем. И еще нам, школьникам Алтайского края, не помешали бы какие-нибудь шевроны с символикой региона.

Все работы были хороши, но конкурс есть конкурс, поэтому компетентное жюри, в составе которого были Виктория Яровикова, замдекана факультета довузовской подготовки АлтГТУ, Вячеслав Афонин, доцент кафедры информационных технологий АлтГТУ и Виталий Соловьёв, старший преподаватель кафедры информационных технологий АлтГТУ, выбрало четверку победителей, которым свои проекты придется защищать на краевом этапе «Инженерного приговора».

— Наши ученики не просто удивили своей смекалкой, но и показали умение работать в команде, защищать работы, – рассказывает Елена Маслова, заместитель директора по учебной части школы № 53. – А самое главное, получился компетентный разговор о нужных инженерных находках, которые делают наш дом более комфортным и немного волшебным. Причем это волшебство создается своими руками.