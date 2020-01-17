В Барнауле проходит библиотечный фестиваль «День святых чудес»

В Барнауле проходит первый в городе библиотечный фестиваль «День святых чудес», который включает в себя пять творческих конкурсов. Их главная тема – Рождество, народные традиции и православные ценности.

В скандинавских традициях

Всю прошлую неделю в библиотеках города проходили отборочные туры пяти конкурсов, в которых могли проявить себя и чтецы, и фотолюбители, и люди, неравнодушные к письменному и звучащему слову.

Все конкурсы, проходящие в рамках фестиваля «День святых чудес», – возможность творческой реализации для будущих фотографов и книгоманов, любителей литературных экспериментов и театрализованных представлений. Причем в ходе библиотечных состязаний на тему Рождества – будь то конкурс сочинений или конкурс чтецов – обязательно выявлялись настоящие таланты. К примеру, члены жюри при определении победителей сразу же выделили фаворитов. Ими стали Антон Фёдоров, Иван Меньчиков, Егор Волков и Елизавета Климова, написавшие настоящие святочные рассказы со всеми приметами этого жанра – когда на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, приходит чудо. К тому же, как пояснил один из членов жюри поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России Иван Образцов, эти рассказы отвечали главной теме Рождества – они внушали надежду на спасение, на то, что жить станет лучше, радостней. Единственным участником, представившим на суд жюри поэтическое произведение, стал Данил Рыбачек.

Было отмечено и сочинение Владислава Брылёва «Реальная сказка», в котором автор использовал так много необычных эпитетов к таким понятиям как «снег», «холод», «лед», «сугробы», что многие стали сравнивать его со скандинавскими литераторами, лучше других разбирающимися в зимних приметах. Необычно было видеть среди конкурсантов и столь большое число авторов из Монголии. Понятно, что они писали не про Рождество, а про Новый год, но их усилия жюри оценило по достоинству. Удивило и сочинение «Новый год в Лаосе» – студента, прибывшего в Барнаул из Юго-Восточной Азии. И пусть теме конкурса эти работы не совсем соответствовали, все же написаны они были интересно и образно, а главное – содержали много новых сведений о той или иной стране.

Пожалуй, самым массовым оказался конкурс чтецов – принять участие в нем пожелали свыше 80 участников. Отбор лучших из них проходил в течение трех дней. По словам Ольги Колбашевой, заведующей библиотекой № 36 им. В.М. Башунова, ставшей площадкой для чтений, уровень выступающих очень разный. Кто-то из ребят, вероятно, под влиянием каникул, явно не успел хорошо подготовиться к конкурсу, но были и те, кто подошел основательно как к выбору текста, так и к его творческому представлению публике. Самым младшим участником чтецких состязаний стал восьмилетний Саша Хохлов, который рассказал стихотворение Константина Бальмонта «Зимний час». Ребята что постарше тоже выбрали необычный материал, авторами которого стали и Саша Чёрный, и Александр Блок, и Фёдор Достоевский, и Николай Гумилёв, и Игорь Северянин. Кстати, стихотворение Северянина – поэта, по мнению его современников, талантливого, но при этом жеманного и манерного – довольно правдоподобно прочел тот самый Владислав Брылёв, покоривший жюри конкурса сочинений своими зимними образами. Перед публикой он предстал в шляпе и шелковом шарфе.

Книжная интрига

Ярким событием фестивальных дней стал конкурс буктрейлеров, который проходил на базе библиотеки № 32. Как рассказала заведующая библиотекой Валентина Бенда, буктрейлер – короткий рекламный видеоролик, рассказывающий в произвольной форме о какой-либо книге. По условиям конкурса, продолжительность этого ролика не должна была превышать трех минут.

— Казалось бы, нет ничего более далекого от бумажной книги, чем онлайн-видео, – пояснила Валентина Витальевна. – Но, как оказалось, используя возможности такого формата, можно передать то, что нельзя передать словами: атмосферу книги, ее интригу и настроение. Поэтому, на мой взгляд, с помощью буктрейлера можно достучаться даже до людей некнижных, тех, кто последний раз брал в руки художественную литературу еще в институте.

Следуя теме фестиваля, конкурсанты брали за основу буктрейлеров сборники рождественских рассказов. И что интересно – среди них были не только произведения классиков, но и тексты забытых писателей (в их числе Василий Никифоров-Волгин), а также современных авторов (Юлия Вознесенская).

Праздник в кадре

Как уже говорилось, в рамках фестиваля «День святых чудес» смогли продемонстрировать свое мастерство и начинающие фотографы. Достаточно сказать, что на фотоконкурс поступило 44 работы, которые оценивали профессионалы: Вячеслав Усков – руководитель студии «Преображение», действующей при лицее № 2, и Павел Кривошеев – преподаватель фотоискусства Алтайской академии гостеприимства.

— На суд жюри ребята представили портреты, зимние пейзажи, атрибуты Рождества – зажженные свечи, венки, купола храмов, – прокомментировал заведующий Центральной детской городской библиотекой им. К.И. Чуковского Дмитрий Казарцев. – Основные конкурсанты – учащиеся барнаульских школ и студенты Алтайской академии гостеприимства.

Свою фантазию и мастерство продемонстрировали участники конкурса «Рождественская открытка», который проходил на базе музея редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева. Здесь ребята показывали свое мастерство и разные техники, творческие подходы. По мнению членов жюри, такие работы дарят ощущение чуда, рождественского волшебства.

Итоги конкурсных программ большого фестиваля будут подведены 26 января в концертном зале Русского камерного оркестра Барнаула (пр. Комсомольский, 108а).