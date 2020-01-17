Не чихать на профилактику: специалисты ожидают подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Первые послепраздничные школьные и рабочие будни, как правило, приводят к всплеску заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рассказываем о том, что нужно делать для предотвращения собственного заражения и как обезопасить окружающих, если кто-то из домочадцев уже заболел.

На 13 января в крае было зарегистрировано 12,8 тыс. заболевших ОРВИ человек, из них более половины – 7,2 тыс. – барнаульцы. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Ольги Егоровой, пока эпидемический порог превышен незначительно, но ситуация вскоре может измениться.

— Возбудители ОРВИ и гриппа высокозаразны и передаются воздушно-капельным путем. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и выделений из носа, содержащие вирус-возбудитель. Более крупные сегменты оседают на окружающих предметах, мелкие – способны долго находиться в воздухе и переноситься на расстояния до нескольких сотен метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней, – отмечает эксперт.

Основные меры гигиенической профилактики направлены прежде всего на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирус частицами выделений заболевшего.

— Доказано, что соблюдение на рутинной основе гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения и дальнейшего распространения инфекции, – подчеркивает Ольга Фёдоровна.

К примеру, для того, чтобы не заразиться зловредными вирусами, необходимо мыть руки после посещения любых общественных мест и особенно общественного транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте. Также незыблемым остается правило мыть руки перед приемом и приготовлением пищи. По мнению Ольги Фёдоровны, не все умеют правильно выполнять эту гигиеническую процедуру:

— При мытье рук важно тщательно проводить намыливание, которое должно по продолжительности времени занимать не менее 20 секунд. После ополаскивания необходимо полностью осушить руки, при этом нежелательно пользоваться автоматической сушкой с функцией обдува, предпочтительнее одноразовые бумажные полотенца.

После возвращения с улицы в период эпидемического подъема вирусных заболеваний нужно мыть не только руки, но и лицо, причем всякий раз делать это с мылом. Как вариант, можно оросить носовые ходы аптечным раствором с изотоническим содержанием соли.

Вирус-возбудитель проникает в организм прежде всего через слизистые оболочки. Именно поэтому прикасаться к лицу, глазам можно только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу – использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой.

— Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми и пользоваться общественным транспортом, то следует использовать одноразовую маску. При этом обязательно каждый час заменять ее на новую, – подчеркнула Ольга Егорова.

Если вы все же заболели

Всем известно старое доброе правило: при кашле или чихании необходимо прикрывать рот одноразовым платком, при его отсутствии – ладонями или локтевым сгибом. Эта нехитрая мера, как отмечают медики, снижает концентрацию вирусов в окружающей больного воздушной среде до 70 раз! Но некоторые до сих пор чихать хотели на это простое, но эффективное правило.

Заболевшему необходимо пользоваться исключительно личной или одноразовой посудой, а также изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.

Также в этот период важно ежедневно проводить влажную уборку дома, не забывая про дверные ручки, выключатели, пульты управления оргтехникой. Для дезинфекции воздуха можно также использовать портативные кварцевые лампы и воздухоочистители.

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и инфекционные свойства в течение нескольких часов, на поверхностях – до четырех суток. Погибает под воздействием дезинфицирующих средств, УФ-излучения, повышенных температур.