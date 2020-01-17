Мамкин Дрифтер на ипподроме: автосоревнования «Кубок барнаульской ракеты» вышли на новый уровень

В воскресенье, 12 января, в Барнауле прошел первый этап традиционных зимних соревнований по дрифту «Кубок барнаульской ракеты». Свой первый маленький юбилей гоночная серия встретила на новом месте – ипподроме.

Новый шаг

Пять лет назад любительские соревнования по дрифту впервые провел барнаульский автогонщик Иван Никулин. Сам он несколько лет серьезно занимался этой дисциплиной автоспорта, причем участвовал в достаточно серьезных соревнованиях. Однако тем, кто только хотел попробовать свои силы, попрактиковаться было негде, по крайней мере, официально. Чтобы дать начинающим дрифтерам возможность проверить силы, и был создан «Кубок барнаульской ракеты». Причем это оказалась не разовая зимняя гонка, а полноценный турнир из нескольких этапов. Проект прижился, в этом году он отметил пятилетие.

Как подарок к небольшому юбилею – новое место проведения. Первый «Кубок барнаульской ракеты» проводился на пустыре в районе пивзавода, следующие сезоны – в полях недалеко от Фирсово. Стартовый этап нынешнего сезона дебютировал на ипподроме. Кстати, по первоначальному плану пройти он должен был еще в декабре, но оттепель уничтожила трассу, а вместе с ней и надежды гонщиков открыть сезон раньше. Пришлось ждать до января.

— Для нас это новый шаг, – говорит Иван Никулин. – Все-таки в поля болельщики не ездили с таким желанием – далеко и инфраструктуры нет. Здесь, на ипподроме, можно и погреться, и перекусить. Еще надо решить вопросы по парковке, по более комфортному размещению зрителей. Но главное, что нам доверили эту площадку.

Отечественный производитель

Первый этап нынешнего сезона собрал 35 пилотов – в основном местных, хотя были гости из Бийска, Рубцовска, Новосибирска и Новокузнецка. Сначала, как водится, состоялась квалификация, затем – парные заезды на выбывание.

— Здесь скорость не определяет победителя, – объясняет судья соревнований Сергей Поклонов. – Она важна, должен быть высокий и постоянный темп, но по секундомеру мы время не замеряем. Пилоты получают судейское задание – схему прохождения трассы. Судьи оценивают угол, под которым движется машина, соответствие траектории и другие параметры. Из этого и складывается итоговая оценка.

В основном все пилоты выступали на старом отечественном автопроме – «копейках» да «двойках» с «шестерками». Это объяснимо как невысокой ценой самих машин, так и простой конструкцией, которую легко и, главное, недорого доработать.

— Зимний дрифт от летнего отличается прежде всего бюджетом, – говорит Никулин. – Конечно, у профессиональных пилотов и «Жигули» могут быть стоимостью под миллион. Но все равно с вложениями в машины, участвующие в летних соревнованиях, это не сравнится.

При этом все отмечают: если раньше зимний дрифт был лишь начальной ступенью для новичков и разминкой-тренировкой для опытных, то теперь и на него начинают обращать внимание. Во всяком случае, в Красноярске проходит главный зимний российский чемпионат, где и машины серьезные, и призовые солидные, и спонсоры громкие.

Сюрприз из Рубцовска

У нас тоже без сюрпризов не обошлось. Кто фаворит? Имена перед квалификацией назывались разные. Тот же Иван Никулин – его расписная «двойка» всегда среди претендентов на победу. Однако после квалификации он только третий.

Александр Кудинов тоже потенциальный победитель, но у него в квалификации пусть и неплохой, но не чемпионский результат.

— К машине есть вопросы, – подводит он итог квалификации. – В следующий раз поставлю другую резину. Хотя тут решает не только она. И другая техническая подготовка важна, и мастерство пилота.

Для Александра Кудинова это был третий зимний старт в нынешнем сезоне – предыдущие два прошли в Красноярске. Их он рассматривает как подготовку к летним гонкам.

А вот Антон Шипунов пока гоняет только зимой – летом финансы не позволяют. В квалификации Антон, которого в гоночной среде знают под именем Мамкин Дрифтер, стал четвертым.

— Когда-то в Барнауле на парковке одного из торговых центров были соревнования «Мамкин дрифтер», я их выиграл. Потом приехал на «Кубок барнаульской ракеты», где меня так первый раз назвали. С тех пор и приклеилось. Я не обижаюсь, прикольно, – улыбается Антон.

Небесно-голубая «двойка», на которой он выступает сейчас, его второй дрифт-кар. Его он серьезно доработал.

— Да что тут перечислять, – говорит он. – Все как у всех. Сзади убрал сиденья, закрепил груз для лучшего сцепления. Стекла пластиковые, кузов кроме крыши и дверей тоже. Передняя подвеска – как у всех, задняя переделанная. Но ничего нового, что тут придумать можно?

Но ни Мамкин Дрифтер, ни его коллеги-фавориты не смогли выиграть квалификацию. Недобрав один балл до максимального результата, всех опередил Андрей Масликов из Рубцовска. Причем судя по тому, как удивленно переглядывались после оглашения промежуточных результатов пилоты, его в гоночной среде никто даже и не знал.

— Да, это мой первый серьезный старт, – подтверждает Андрей. – Я года три дрифтую, но так, для развлечения, у себя в городе на парковках. Сами с друзьями машину переделывали. А сегодня как-то хорошо пошло. Разогнался, машину поставил – вот и получилось.

Однако в парных заездах удержать лидерство он не смог. Тут уже на первое место выходит опыт. А его в этот день, как и мастерства с удачей, больше оказалось у Артёма Рейзбиха, который и стал победителем первого этапа «Кубка барнаульской ракеты».

Следующие этапы «Кубка барнаульской ракеты» запланированы на 26 января, 9 и 23 февраля.