Активисты-общественники Барнаула делятся секретами успеха

К работе дружного коллектива ТОС Красноармейского микрорайона довольно часто можно отнести слова «первые» или «впервые». Оно первым в краевой столице открыло молодежную Доску почета, впервые организованно начало привлекать жителей к сбору макулатуры, стало инициатором проведения детского Сабантуя.

Порядок в большом доме

Лучшим ТОС Барнаула по итогам 2019 года признано ТОС Красноармейский. Это третья победа в городском конкурсе, которую одержал актив под руководством Светланы Ганцовой.

— Микрорайон у нас непростой: новостройки соседствуют со старыми хрущевками и частным сектором с его узкими улочками и неустроенными дорогами, – рассказала Светлана Ганцова. – Зато люди живут очень дружные – без преувеличения, одна семья, в которой советы многоквартирных домов делятся друг с другом цветочной рассадой и участвуют в совместных праздниках, люди старшего поколения активно занимаются спортом и проводят мастерклассы для детей, а студенты вместе с жителями организуют экологические акции и субботники. Гордость берет, когда идешь по микрорайону, где каждая придомовая территория – красочный уголок, у которого есть заботливый хозяин.

Прошедший год стал для ТОС показательным по числу жителей, принимавших участие в экологических мероприятиях. С апреля по май и с сентября по октябрь здесь регулярно проводились «чистые четверги», на которых студенты аграрного и педагогического институтов вместе с активистами ТОС и старшими по подъездам наводили порядок на улицах Молодёжной и Крупской, проспекте Красноармейском, в частном секторе. В 2019 году ТОС провело традиционные конкурсы на лучшую придомовую территорию, клумбу и подъезд, и в новом году победителей ждут благодарности от администрации Железнодорожного района, семена газонной травы и цветочная рассада.

— После осеннего городского субботника мы с активом провели рейд и определили самую чистую территорию микрорайона, где не нашли ни бумажки, ни окурка – это улица Молодёжная, 70, совет дома которого возглавляет Владимир Иванович Житников, – продолжает Светлана Петровна. – Этот восьмиподъездный дом также отличился в конкурсе на лучший подъезд, жители украсили лестничные марши и площадки цветами и детскими рисунками, не осталась в стороне и придомовая территория. А как дружно население откликнулось на призыв о сборе макулатуры… Сдаем ненужную бумагу раз в квартал, а вырученные средства используем на те же объявления для жителей, поздравления ветеранов, расходные материалы для мастер-классов.

Дружба народов

В 2019 году ТОС расширило круг своих друзей за счет местных татар. Светлана Ганцова считает уникальным детский Сабантуй, который прошел во дворе дома № 111 на пр. Красноармейском.

— Вместе с заместителем председателя культурно-национальной автономии татар Барнаула Саидой Аминовой мы нашли придомовую территорию, которая всех устроила, – рассказала Светлана Ганцова. – Праздник получился ярким, громким и очень веселым. Особый восторг детворы вызвали народные татарские конкурсы. Дети бегали наперегонки с коромыслами, отгадывали на ощупь дары полей в мешке, срезали подвешенные на нитках игрушки с завязанными глазами.

На одном празднике решили не останавливаться. Актив ТОС провел с татарами круглый стол, где обсудили направления, в которых можно работать вместе, и обменялись опытом организации мероприятий. 12 ноября обе общественные организации отпраздновали День народного единства в помещении татарской диаспоры. Самодеятельность на этот раз была совместная, как и чай с угощениями, а вот песни пели русские. По словам Светланы Ганцовой, практику совместных с татарской диаспорой праздников ТОС продолжит и в 2020 году.

Забота обо всех

— У нас в микрорайоне всего два председателя уличного комитета, зато какие! – говорит Светлана Ганцова. – Нина Николаевна Коренная и Екатерина Ивановна Ананьева работают по 30 лет, числу их забот нет конца и края. Они – наши первые помощники, будь то приглашение на выборы, организация покоса травы и субботников или ревизия адресного хозяйства, которую мы сейчас проводим в преддверии Всероссийской переписи населения. На плечах этих женщин лежат многие заботы, и пусть они не берут в руки лопату, чтобы прочистить зимой пешеходные дорожки на заметенных снегом улочках, но вовремя обозначают проблему и отслеживают ее решение.

На протяжении ряда лет ТОС Красноармейского микрорайона уделяет много внимания старшему поколению. Благодаря выигранным грантам на трех площадках установлены уличные тренажеры, которые пользуются большим спросом у пенсионеров. Раз в неделю жители старшего возраста ходят на боулинг, в любую погоду зарядку для группы здоровья на стадионе 42-й школы ведет 82-летний Владимир Степанович Осьмушкин. В помещении ТОС планируется установить теннисный стол, здесь привечают и шахматистов, и любителей скандинавской ходьбы.

Не забывают активисты и о правовой грамотности населения, для этого регулярно проводят школу правовых знаний, куда ходят 224 старших по подъездам, а также председатели 34 ТСЖ, с которыми актив ТОС выстроил партнерские отношения. Занятия ведут специалисты администрации Железнодорожного района по направлениям, которые интересны населению. Темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, подробно разбираются с помощью депутата гордумы Дмитрия Ильиных.

— Мы взяли за правило обязательное знакомство жителей с новым законодательством, – пояснила Светлана Ганцова. – Готовим информацию и размещаем ее на информационных стендах в подъездах, а в случае необходимости проводим встречу с нужным специалистом. В ТОС еженедельно проходит прием по личным вопросам, его веду я и мой заместитель Валентина Кулакова. Мы благодарны прошедшему году за новых друзей, за то, что навыки наших рукодельниц пригодились на мастер-классах для особых деток. 2020 год – дважды юбилейный, и мы будем стараться, чтобы каждая площадка Красноармейского микрорайона была охвачена нашими заботой и вниманием.

Более 4 тыс. жителей Железнодорожного района Барнаула участвовало в мероприятиях, организованных ТОС Красноармейского микрорайона в 2019 году.