19 января православные отмечают Крещение Господне

Накануне одного из самых любимых у барнаульцев религиозных праздников священник Димитрий Никитин, настоятель храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Берёзовка, рассказал «ВБ», как правильно провести крещенские дни.

По наблюдениям отца Димитрия, который также является председателем информационного отдела Барнаульской епархии, интерес и жителей края, и представителей СМИ к празднику Крещения с каждым годом только растет. За информацией о церковных мероприятиях и разъяснениями в эти дни обращаются даже чаще, чем на Рождество и Пасху.

— Крещение Господне, или иначе Святое Богоявление, это один из 12 великих праздников в году, – рассказывает отец Димитрий. – Он корнями уходит в евангельские события, когда во время Крещения Спасителя нашего в водах Иордана была явлена тайна Пресвятой Троицы: Бог Отец с небес возгласил о приходе Своего Сына, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Несмотря на то что основные торжества происходят на Крещение, уже канун праздника для христиан не простой день. В Крещенский сочельник прихожанам предписано готовиться к торжеству постом и молитвой, поэтому 18 января во всех барнаульских храмах с утра пройдут Божественные литургии. По их окончании все желающие смогут набрать освященной крещенской воды.

— Не нужно брать большое количество тары, – советует отец Димитрий. Можно просто купить чистую бутилированную воду и после посещения храма добавить в нее немного освященной воды. Не зря говорят, что капля крещенской воды освящает море. Так вам маленькой бутылочки хватит на целый год. Святая вода долго не портится. Но хранить ее нужно правильно: желательно рядом с иконами.

По словам священнослужителя, освященную воду называют великая агиасма. Ее пьют, в крещенский день кропят с молитвой свои дома, хозпостройки и скот, чтобы уберечь от нечистой силы. Святой водой умываются для исцеления и здоровья.

Тот же чин водосвятия, что и в Крещенский сочельник, будет совершен во всех храмах Барнаула и в сам праздник 19 января. В 8.30 в церквях города начнется воскресная служба. По окончании Литургии верующие некоторых храмов совершат крестный ход на открытые водоемы, где смогут погрузиться в заранее подготовленные купели.

— Что касается окунания в прорубь – это вещь в Крещение традиционная, но необязательная, – говорит отец Димитрий. – На такой поступок желательно испросить благословения батюшки. Священник знает прихожанина, его силы и здоровье. Ни в коем случае не нужно погружаться в прорубь ради куража, на спор, в качестве экстрима. Некоторые думают, что купанием омываются грехи или совершается само таинство Крещения. На самом деле это не так. Крещение – это второе, духовное, рождение человека. В праздник же читаются совсем другие молитвы и проводится другой обряд.

Что касается грехов, по словам батюшки, очиститься от них погружением в купели (а уж тем более под душем, не выходя из квартиры) не получится. Для этого есть таинство Исповеди. Нужно ли тогда идти в храм, если вы не планируете окунаться в ледяную прорубь?

— Прийти можно всегда, даже если вы не будете погружаться, – поясняет отец Димитрий. – Наберите святой воды, помолитесь. Крещенская вода сама по себе ничего не сделает, если у человека нет веры. Если есть вера, человеку даются и силы, и святыня для исцеления, для здравия тела и души.

Напомним, в 2020 году на территории Барнаула будет открыто три купели: на Оби возле речного вокзала, на озере Пионерском в Казённой Заимке и в микрорайоне Булыгино. Как и в предыдущие годы, главный крестный ход пройдет от Знаменского собора до крещенского городка на речном вокзале. 19 января в 8.30 в Знаменском храме начнется праздничная Божественная литургия. После Литургии с 11.00 верующие пройдут крестным ходом от храма к иордани на Оби. Чин великого освящения воды возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В Барнауле действует Музей истории Православия на Алтае. Каждый желающий может бесплатно посетить оба здания музея по предварительной заявке. Они расположены по адресам: пер. Ядринцева, 66, и пр. Ленина, 17. В музее представлены уникальнейшие экспонаты. Например, солидная коллекция панагий – нагрудных икон первого архиерея Барнаульской епархии, владыки Антония, Библия 1757 года выпуска, богослужебные книги XVIII-XIX вв.