Жизнь онлайн: о направлениях развития IT-отрасли в Алтайском крае

В Правительстве Алтайского края состоялась пресс-конференция министра цифрового развития и связи Евгения Зрюмова. В ходе встречи с журналистами министр рассказал о целях и задачах, которые были поставлены перед регионом в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также обозначил основные результаты работы по этому направлению в 2019 году.

В Алтайском крае утверждены пять региональных проектов по цифровой экономике, касающиеся информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, цифрового государственного управления, цифровых технологий и информационной безопасности.

По словам Евгения Зрюмова, проект «Информационная инфраструктура» является одним из наиболее емких и значимых для жителей Алтайского края, поскольку главным результатом работы должно стать подключение всех социально значимых объектов на территории региона к сети Интернет.

В 2019 году были подключены 592 организации, в планах до 2021 года обеспечить устойчивой Интернет-связью 2537 социальных учреждений на территории почти 1000 населенных пунктов. Кстати, в каждом из них будут организованы узлы связи, через которые в дальнейшем можно подключить высокоскоростной Интернет в частные домовладения и коммерческие организации.

Все большую актуальность набирает направление «Цифровое государственное управление», которое уже сейчас позволяет получать различные услуги без непосредственного взаимодействия с госслужащими. В 2020 году планируется расширить перечень услуг, доступных через портал «Электронный Барнаул», а также начать реализацию суперсервисов, являющихся не чем иным, как комплексом услуг, возникающих при определенных жизненных обстоятельствах. Сейчас из одного события, например рождения ребенка, формируется необходимость получить документы, справки, оформить выплаты – и все это в разных инстанциях. На данный момент на уровне Минкомсвязи России разработано 25 жизненных ситуаций, которые будут реализовываться проактивно: как только в своем личном электронном кабинете вы подтвердите произошедшее событие, необходимый документ будет готовиться или вас пригласят к специалисту при необходимости.

— На территории края с 2020 года будет реализовываться суперсервис «Поступай онлайн в университет». Апробация пройдет на базе АлтГУ и пока этот вуз будет единственным на Алтае, куда можно будет подавать документы без личного присутствия абитуриента, – отметил Евгений Зрюмов. – У студентов будет возможность онлайн подать документы, провести все вступительные испытания, проверить результаты ЕГЭ и сведения об аттестате, получить образовательный кредит, оформить зачисление в университет, решить вопрос о предоставлении общежития – и все это дистанционно. Те ребята, кто будет поступать в АлтГУ в 2020 году, смогут на себе ощутить плюсы работы такого суперсервиса.

700 социально значимых учреждений в крае подключат к сети Интернет в 2020 году.