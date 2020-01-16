В Барнаул определен победитель городского конкурса по зимнему благоустройству дворов

В финале конкурса по зимнему благоустройству приняло участие 18 дворовых территорий, ставших лидерами на районном этапе. Победители получили денежное вознаграждение, которое будет направлено на премирование сотрудников управляющих компаний и ТСЖ, принимавших активное участие в строительстве зимнего городка.

В этом году конкурс по зимнему благоустройству проходил в 19-й раз и собрал традиционно много участников. На районный этап было подано без малого полсотни заявок, а это значит, что за каждой из них стоит благоустроенный двор с ледяным городком, катком и горкой, снежными фигурами и нарядной елкой. Красота!

14 января городская комиссия совершила объезд дворовых территорий-участников, чтобы оценить степень соответствия критериям конкурса и определить победителя.

Первое место занял двор на ул. Малахова, 122, второе – на ул. Короленко, 3, третье – на ул. Малахова, 57.

— Среди главных критериев – наличие ледяного городка, горок, катков, снежных фигур, надлежащее санитарное состояние придомовой территории, красочное оформление новогодней елки, использование световых элементов, активное участие жителей, проведение праздничных мероприятий, оригинальность исполнения снежных композиций и, конечно, сохранность всего городка, – рассказывает заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко.

Некоторые управляющие компании, не первый год участвующие в конкурсе, стараются лишь выполнить критерии, разместив на придомовой территории необходимые элементы благоустройства, подчас забывая о нестандартных решениях.

— Жители дома на ул. Малахова, 122, оформили двор в морском стиле: они вышли за рамки традиционного набора фигур Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик, а сделали шикарного осьминога, на каждом щупальце которого сформировали присоску. Настоящий уголок тропиков посреди зимы получился. С таким подходом жители этого двора, конечно, сильно выделились на фоне остальных участников по критерию оригинальности, – рассуждает Алексей Пахоменко. – Жители дома на ул. Короленко, 3, сделали много ледяных фигур совместно с управляющей компанией, и это смотрится невероятно красиво.

Большую часть элементов зимнего городка делали сами жители или работники управляющей компании с помощью активистов. И такая совместная работа позволяет найти взаимопонимание сотрудникам УК с советом дома и сформировать общие интересы.

Алексей Пахоменко: «Особое внимание мы уделяли прочности конструкций и их соответствию требованиям безопасности. Если построена горка, значит, она должна быть оборудована по всем правилам – укрепленные ступени, поручни, бортики, выкат в свободную зону».