На старом мосту в Барнауле завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия

С 5 января совмещенный Коммунальный мост через Обь закрыт на капитальный ремонт до ноября 2021 года. В течение полутора недель на объекте трудятся дорожники и первые результаты их работы уже видны.

С 5 января работники подрядной компании «Барнаульское ДСУ-4» занимались фрезерованием асфальта на совмещенной части моста. На некоторых участках, рассказывают машинисты, снимается 6-сантиметровый слой, кое-где покрытие разбито настолько, что и сантиметра не набирается. Зимой фрезеровать, конечно, сложнее, чем в теплое время года – оттого и темпы работ несколько ниже, и затраты серьезнее. Но отлагательств эта работа не терпит, ведь график расписан по месяцам.

— Сейчас наша главная задача – провести все подготовительные работы на совмещенной части, то есть непосредственно на мосту. Поэтому мы сняли изношенный асфальтобетон, понемногу обустраиваем строительный городок, который разместится на закрытой части автодороги и в ближайшую неделю начнем монтаж кран-балок, с помощью которых будем демонтировать существующие железобетонные пролетные строения, – рассказывает Николай Данилин, директор «Барнаульского ДСУ-4». – В данный момент в Тюмени и Омске изготавливаются металлические ортотропные плиты для новых пролетных строений, их поступления мы ждем в феврале – тогда же сможем начать монтаж на объекте. Для ускорения темпа работ планируем вести установку плит с середины моста двумя бригадами.

Ремонт на правобережной и левобережной эстакадах начнется летом, после завершения работ на самом мосту.

Напомним, что капитальный ремонт не предусматривает изменений основных технических показателей моста – полосности, ширины, категории и прочих. После окончания работ обновленный объект может служить еще 25 лет без масштабного ремонта и серьезных вложений.