Лекарства, обувь, пособия: на что повлияют новые законы в России

Ходить на рыбалку придется по другим правилам, а на обуви появится маркировка. В новом году в России заработают новые законы.

Каникулы завершились, отгремели праздничные салюты, и пора бы уже узнать, какие нормы и правила вступили в силу с января или начнут действовать в течение этого года.

Год к стажу

В России продолжается переходный период в рамках пенсионной реформы, предусматривающей поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию. В этом году, как и в предыдущем, будет действовать специальная льгота, которая позволяет оформиться на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Возрастной порог в 2020-м: 56,5 лет и 61,5 год для женщин и мужчин соответственно.

Вместе с тем в наступившем году действуют новые требования, касающиеся стажа, которого должно быть не менее 11 лет (в 2019-м было 10) и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов – 18,6 (в 2019-м – 16,2).

Капитал растет

Увеличится средний размер страховой пенсии по старости на 6,6%. Вырастет и сумма материнского капитала до 466 617 рублей. Кстати, это первое повышение за последние четыре года. Потратить эти средства, как и прежде, можно на покупку нового или строительство собственного жилья, на оплату обучения ребенка, на покупку специальных товаров, которые необходимы для ребенка-инвалида, а также на накопительную пенсию матери.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. В первую очередь повышение МРОТ коснется зарплат бюджетников. Но также больше станут получать и те, кто работает за минимальную зарплату: по закону платить сотруднику меньше, чем МРОТ, нельзя. Надо сказать, что регионы вправе устанавливать свою минималку, в зависимости от местного прожиточного минимума.

Пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменяются, а выплаты на первого и второго ребенка размером более 10 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе. Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Важный момент: на первого ребенка пособие платят из средств федерального бюджета, а на второго – из материнского капитала.

Плюс 24 препарата

К перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавили 24 новых препарата. В их числе – противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Кроме того, врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты.

Трудовая в Сети

С 1 января вступил в силу закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек. Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. До конца года работающим гражданам следует определиться, как вести трудовые книжки – в бумажном виде или электронном. А вот у тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

С 1 января добросовестными покупателями признаются граждане, купившие недвижимость у мошенников, основываясь на информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В таких случаях, если гражданин признан судом добросовестным приобретателем, ему теперь полагается компенсация за счет государства в размере суммы реального ущерба (указанной в договоре купли-продажи суммы) либо кадастровой стоимости отобранной по суду недвижимости – по выбору пострадавшего.

Алкоголь подорожает

В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за 1 литр (было 18 рублей). Увеличение непременно скажется на розничной стоимости напитков. По разным оценкам, цены на них могут вырасти на 15-20%.

С 1 января вступил в силу новый закон о рыболовстве. Отныне любительская рыбалка должна стать бесплатной. Исключения составляют водоемы, где рыба разводится специально. Также вводятся суточные нормы вылова, которые варьируются в зависимости от региона.

Штраф за то, что не пропустил карету скорой помощи, составит 4000 рублей, а срок лишения прав – до года, если в поступке не содержится злого умысла. Если же здоровью пациента причинен тяжкий вред, для водителя наступит уголовная ответственность, может грозить лишение свободы до четырех лет.

С марта вся обувь, которая поступает в продажу, должна быть с маркировкой. Это делается для того, чтобы контролирующие организации могли фиксировать передвижение обувной продукции по цепочке от производителя к потребителю и, соответственно, выявлять продажу нелегального товара. Начиная с марта 2020 года, маркировка обуви станет обязательной.

А еще с 1 января туалеты на вокзалах стали бесплатными. Решение приняла Дирекция железнодорожных вокзалов.