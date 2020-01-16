Барнаульские дорожники убирают сугробы с обочин городских улиц и вывозят снег

В ночь с 14 на 15 января силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 9765 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 139 тонн песко-соляной смеси. На городских улицах работало 160 единиц снегоуборочной техники.

В ночную смену снег вывозили с проспектов Ленина в границах улицы Мало-Тобольской и площади Октября, Космонавтов, Комсомольского, улиц Матросова, Коммунаров, А. Петрова, Солнечная Поляна, Лазурная, Пролетарская, Попова, П. Сухова, Глушкова, Титова, Чудненко, Чеглецова, Беляева, Фомина, проезда Северного Власихинского, Змеиногорского тракта. Во всех районах города в работах на проезжей части дорог и тротуарах была задействована техника, оборудованная щетками и передними отвалами.

В среду, 15 января, на линии работало 95 единиц техники. Привлекались наемные автосамосвалы, фронтальные погрузчики. Основные задачи – устранение зауженности проезжей части, максимальный вывоз снежных валов и куч. 141 дорожный рабочий вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Работы по уборке снега переместились на периферийные улицы краевой столицы. Например, в прошедший четверг одно из механизированных звеньев МБУ «Автодорстрой» очищало от полутораметровых завалов ул. Чудненко от ул. Смирнова до ул. 80-й Гвардейской дивизии. Работали МТЗ, автопогрузчик и три большегрузных автомобиля на вывозе. По словам водителя КамАЗа Юрия Дедова, ночью на вывозке снега работал сменщик, машина даже остыть не успела. С восьми часов утра началась дневная смена. К полудню Юрий уже сделал шесть рейсов на снегоотвал и снова стоял под погрузкой.

— По моим наблюдениям, три года в Барнауле не выпадало такого количества снега. В Москве зима отдыхает, а Барнаул завалило и метеосводки оптимизма не добавляют, – резюмирует водитель.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Космонавтов, Калинина, Комсомольского, улиц Солнечная Поляна, А. Петрова, Попова, Пионеров, Советская, Профинтерна, Воровского, 8 Марта, Северо-Западная, П. Сухова, Малахова, Парфёнова, Профсоюзов и др.

Работа дорожной службы по расчистке тротуаров на этой неделе продолжается в плановом режиме. Сегодня вывоз снега производится с тротуаров по улицам Г. Исакова, Попова, Солнечная Поляна, Сиреневая, Телефонная, Чкалова, Взлётная, Молодёжная, проспектам Космонавтов, Калинина, Павловскому тракту.

МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

60 мм осадков выпало за последний месяц 2019 года в Барнауле. Это второй показатель за последние 30 лет. Рекордным же стал декабрь 2000 года, когда выпало 72 мм снега.