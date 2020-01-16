15 января 1943 года лейтенант Иван Ликунов со своими бойцами повторил подвиг героев-панфиловцев

Видеоролик о подвиге нашего земляка Ивана Ликунова сняли Вероника и Олеся Савченко – потомки героя. С учетом того, что в его создании принимал участие оператор из Белоруссии, проект получился международным.

Узнать свою родню

В 2019 году накануне 9 Мая второклашки лицея № 3 получили задание подготовить доклад о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. У Вероники Савченко воевавших прапрадедов оказалось трое – Фёдор Николаев, Иван Савченко и Пётр Тиморевский. Два последних родились и выросли в селе Вознесенка Родинского района, где все лето проводила в детстве мама девочки Олеся Геннадьевна. Именно она занялась расширенным поиском сведений об односельчанах и нашла информацию еще и про Ивана Сергеевича Ликунова.

— Я позвонила своей бабушке Раисе Петровне, которая рассказала, что жила с Ликуновыми по соседству и хорошо помнит Ивана, своего дальнего родственника, – рассказывает Олеся Геннадьевна. – В детстве дети часто ходили с мамой будущего героя за ягодами, а поскольку Иван уже имел семью и дочь, о его взрослой жизни моя бабушка знала по рассказам односельчан. Она вспомнила, что Ивана Ликунова хвалили за активность и настойчивость, за то, что он был в первых рядах любого дела в большом колхозном хозяйстве.

Олеся Савченко погрузилась в сбор информации и захотела снять видеоролик о подвиге Героя Советского Союза. Главной героиней будущего фильма стала Вероника, которая поделилась с экрана своим, по-детски откровенным отношением к подвигам тех, кто завоевал Победу.

— Пока мама занималась монтажом фильма, я вместе с одноклассниками побывала на Мемориале Славы, – рассказала школьница. – Савченко там аж пять человек, я нашла их сразу. А вот фамилию Ликунова пришлось поискать, герои Советского Союза собраны отдельно. Когда фильм был готов, я не смогла его сразу досмотреть: очень уж страшно и плакать хочется. Потом вместе с ребятами в классе уже смотрела – и рассказала им, какой подвиг совершил мой дальний родственник.

13 участников боя у железнодорожной станции Красновка Ростовской области стали Героями Советского Союза.

Гвардейцы не сдаются

1 января 1943 года советские войска начали Ростовскую наступательную операцию. С тяжелыми боями, тесня немецкие войска и продвигаясь на запад, они вышли к железнодорожной станции Красновка Ростовской области. Здесь противник успел соорудить высокий вал из соломы и снега, который затем залили водой, создав подобие крепости с колючей проволокой наверху. Овладеть железнодорожным узлом и самой станцией было приказано бойцам 130-го полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии.

На рассвете 15 января на штурм рукотворной немецкой крепости пошла рота гвардии лейтенанта Ивана Ликунова. Ледяной вал оказался достаточно скользким и высоким, бойцам трудно было за что-то зацепиться. Пробираясь наверх, они помогали себе штыками, при этом противник забрасывал атакующих бойцов гранатами. Под плотным минометным и пулеметным огнем фашистов бойцы под командованием Ивана Ликунова завладели валом и вышли на окраину железнодорожного поселка Донского (сегодня хутор Красновка), захватив три дома. Этот штурм дался дорогой ценой, до домов смогли добраться лишь 13 бойцов роты.

Гвардейцы заняли оборону в трех хатах, отражая многочисленные атаки фашистов. Однополчане несколько раз пытались прорваться к ним на выручку, но их останавливал губительный артиллерийский огонь противника. Немцы неоднократно предлагали защитникам сдаться, несколько раз бросали против красноармейцев роту пехоты с танками. В конечном итоге фашистам удалось окружить три хаты, в которых укрылись смельчаки, обложить их соломой и поджечь, но из горящих строений все равно никто не вышел. Защитники продолжали вести бой, а когда боеприпасы подошли к концу, бросились в штыковую атаку, пытаясь пробиться сквозь позиции противника к своим. Когда советские артиллеристы подавили батареи противника и наступающие войска смогли прорваться к станции Красновка, на краю догорали три хаты, вокруг которых лежали тела советских бойцов и порядка сотни убитых солдат и офицеров противника.

Ролик, посвященный памяти подвига роты Ивана Ликунова, можно найти по ссылке: https://youtu.be/D-ZpCYw-5Mc.

Продолжение следует

Для семьи Савченко снятый ролик не стал точкой в этой истории. У перрона станции Красновка Ростовской области установлен памятник 13-ти героям. В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил оборудован стенд «Тринадцать героев Советского Союза». Именем Ивана Ликунова названа улица в родном селе, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

— Моя бабушка долго поддерживала отношения с семьей Ивана Ликунова, общалась с его дочерью, – рассказала Олеся Геннадьевна. – Но они уехали и связь оборвалась. Мы запланировали с дочерью летом съездить в Вознесенку, может быть, удастся что-то узнать. Очень хочется побывать и в Москве, и на самой станции Красновка. Но главное, что в этом году мы впервые встанем в строй Бессмертного полка с портретом Ивана Ликунова вместе с портретами других наших дедов и понесем их с гордостью.

Свой след в истории Великой Отечественной войны оставили и три прапрадедушки Вероники, вернувшиеся живыми с полей сражений. Так, Иван Трофимович Савченко воевал в пехоте, в 1944 году был тяжело ранен, привез домой много боевых медалей и орденов. Пётр Михайлович Теморевский служил на Дальнем Востоке, где ремонтировал советские танки и как отличный кузнец ковал сложные запасные части для военной техники. Фёдор Алексеевич Николаев на передовой не был из-за слабого зрения, но армии были нужны крепкие руки, и он все годы войны помогал на самых разных направлениях: от вестового до кашевара, плотника и санитара.

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