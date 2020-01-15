Подведены итоги проекта «Елка желаний» в Алтайском крае

Более тонны конфет, две тысячи килограммов безглютеновой муки и, конечно же, сбывшиеся мечты в рамках проекта «Елка желаний». О том, кто получил эти дорогие подарки в честь Нового года, «ВБ» рассказала председатель правления Алтайского отделения «Российского детского фонда» Оксана Овчинникова.

— Оксана Николаевна, знаю, что одним из главных мероприятий фонда в дни праздников стал визит в краевой реабилитационный центр «Солнышко», который находится на Потоке.

— Да, 6 января мы побывали у ребят в гостях. Большинство деток в центре – барнаульские, все-таки краевой центр – крупный город. В «Солнышко» попадают дети в возрасте от трех до 17 лет, у всех ситуации разные. Есть ребята, которые ожидают решения суда о лишении родительских прав. Есть дети из семей, попавших в сложные жизненные ситуации, например, после пожара. Такие ребята в центре временно – пока взрослые не смогут обеспечить нормальные условия жизни. Есть и оставленные родителями, и сбежавшие из дома. Наша разношерстная команда устроила для деток народный праздник. Самому младшему волонтеру было восемь лет! А самая старшая уже находится на пенсии. Колядки – самое благоприятное время, чтобы поиграть, повеселиться. Участники праздника разучивали красивые рождественские песни, собирали матрешек на скорость, водили хороводы.

60 детей посетили народный праздник в реабилитационном центре «Солнышко».

— Слышала, что вы в дни новогодних каникул раздали тысячи подарков?

— Да, нашим подопечным мы презентовали более тонны конфет, это две тысячи подарков. В новогодние дни мы также передали более двух тонн безглютеновой муки семьям, где растут детки с целиакией. Один килограмм такой муки стоит 600 рублей. Не каждый родитель может купить ее в достатке. В рамках марафона «Поддержим ребенка» мы этот продукт закупили, и теперь дети могут позволить себе лакомство: оладьи, блинчики, выпечку.

— В рамках акции «Елка желаний» из полусотни желаний около 40 было от детей из Барнаула. Все удалось исполнить?

— Да, это был удивительнейший проект! И мне посчастливилось стать его участником. Исполнением желаний занималось управление по делам молодежной политики Алтайского края, а мы им помогали найти ребятишек, узнать желания. Очень трогательно, что руководители крупных ведомств, организаторы нашли возможность выполнить детские просьбы максимально хорошо, творчески. Управление по тарифам и ценообразованию, например, получило одно из самых сложных заданий: найти интерактивного тигренка для 4-летней Кати. Девочке четыре года, ее мама очень больна и находится в больнице. Сотрудники управления два дня искали нужную игрушку по всем магазинам. Это оказалось непросто!

Еще один мальчик из Барнаула написал в желании, что хочет стать кузнецом. Ему уже 17 лет, он страдает задержкой психоречевого развития. Для мальчика организовали поездку в кузницу, где он самостоятельно выковал подкову!

У барнаульских девочек Лизы и Саши синдром Дауна. Но они мечтали освоить лыжи. В ходе акции «Елка желаний» сестрам подарили полный комплект спортивного снаряжения. На Новый год мне уже прислали фотоотчет: счастливые девочки на лыжах.

Знаете, было много очень трогательных желаний. Аня перенесла пересадку сердца, но попросила подарок для мамы – кухонный комбайн. Мама оставила любимую профессию повара, чтобы ухаживать за дочкой, и та хотела ее порадовать.

— Знаю, вы лично помогали выполнить желание мальчика из Бийска, который мечтал получить поздравление от любимого актера Леонида Каневского.

— Это почти детективная история! Диме мы ничего не говорили, вдруг не получится? Предварительное обещание было. Я держала на контроле и, честно сказать, волновалась. Ровно в полночь на телефон мамы мальчика пришло видеосообщение. Ощущения у Димы были невероятные! Он несколько раз пересматривал поздравление, не мог поверить, спрашивал, как артист узнал про его желание? Это такое событие и для самого мальчика, и для нас. Сейчас у Димы стойкая ремиссия. Думаю, благодаря акции он будет верить в чудеса и добрых людей, и эта вера поможет ему окончательно забыть о прошлой болезни. А может быть, в будущем он и сам поможет кому-то исполнить заветную мечту.