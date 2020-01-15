Подведены итоги проекта «Елка желаний» в Алтайском крае

Январь 15 15:41 2020

Более тонны конфет, две тысячи килограммов безглютеновой муки и, конечно же, сбывшиеся мечты в рамках проекта «Елка желаний». О том, кто получил эти дорогие подарки в честь Нового года, «ВБ» рассказала председатель правления Алтайского отделения «Российского детского фонда» Оксана Овчинникова.

15 новогодних мероприятий провел Российский детский фонд в декабре.
Фото предоставлено РДФ

Оксана Николаевна, знаю, что одним из главных мероприятий фонда в дни праздников стал визит в краевой реабилитационный центр «Солнышко», который находится на Потоке.

Да, 6 января мы побывали у ребят в гостях. Большинство деток в центре – барнаульские, все-таки краевой центр – крупный город. В «Солнышко» попадают дети в возрасте от трех до 17 лет, у всех ситуации разные. Есть ребята, которые ожидают решения суда о лишении родительских прав. Есть дети из семей, попавших в сложные жизненные ситуации, например, после пожара. Такие ребята в центре временно – пока взрослые не смогут обеспечить нормальные условия жизни. Есть и оставленные родителями, и сбежавшие из дома. Наша разношерстная команда устроила для деток народный праздник. Самому младшему волонтеру было восемь лет! А самая старшая уже находится на пенсии. Колядки – самое благоприятное время, чтобы поиграть, повеселиться. Участники праздника разучивали красивые рождественские песни, собирали матрешек на скорость, водили хороводы.

60 детей посетили народный праздник в реабилитационном центре «Солнышко».

Слышала, что вы в дни новогодних каникул раздали тысячи подарков?

Да, нашим подопечным мы презентовали более тонны конфет, это две тысячи подарков. В новогодние дни мы также передали более двух тонн безглютеновой муки семьям, где растут детки с целиакией. Один килограмм такой муки стоит 600 рублей. Не каждый родитель может купить ее в достатке. В рамках марафона «Поддержим ребенка» мы этот продукт закупили, и теперь дети могут позволить себе лакомство: оладьи, блинчики, выпечку.

В рамках акции «Елка желаний» из полусотни желаний около 40 было от детей из Барнаула. Все удалось исполнить?

Да, это был удивительнейший проект! И мне посчастливилось стать его участником. Исполнением желаний занималось управление по делам молодежной политики Алтайского края, а мы им помогали найти ребятишек, узнать желания. Очень трогательно, что руководители крупных ведомств, организаторы нашли возможность выполнить детские просьбы максимально хорошо, творчески. Управление по тарифам и ценообразованию, например, получило одно из самых сложных заданий: найти интерактивного тигренка для 4-летней Кати. Девочке четыре года, ее мама очень больна и находится в больнице. Сотрудники управления два дня искали нужную игрушку по всем магазинам. Это оказалось непросто!

Еще один мальчик из Барнаула написал в желании, что хочет стать кузнецом. Ему уже 17 лет, он страдает задержкой психоречевого развития. Для мальчика организовали поездку в кузницу, где он самостоятельно выковал подкову!

У барнаульских девочек Лизы и Саши синдром Дауна. Но они мечтали освоить лыжи. В ходе акции «Елка желаний» сестрам подарили полный комплект спортивного снаряжения. На Новый год мне уже прислали фотоотчет: счастливые девочки на лыжах.

Знаете, было много очень трогательных желаний. Аня перенесла пересадку сердца, но попросила подарок для мамы – кухонный комбайн. Мама оставила любимую профессию повара, чтобы ухаживать за дочкой, и та хотела ее порадовать.

Знаю, вы лично помогали выполнить желание мальчика из Бийска, который мечтал получить поздравление от любимого актера Леонида Каневского.

Это почти детективная история! Диме мы ничего не говорили, вдруг не получится? Предварительное обещание было. Я держала на контроле и, честно сказать, волновалась. Ровно в полночь на телефон мамы мальчика пришло видеосообщение. Ощущения у Димы были невероятные! Он несколько раз пересматривал поздравление, не мог поверить, спрашивал, как артист узнал про его желание? Это такое событие и для самого мальчика, и для нас. Сейчас у Димы стойкая ремиссия. Думаю, благодаря акции он будет верить в чудеса и добрых людей, и эта вера поможет ему окончательно забыть о прошлой болезни. А может быть, в будущем он и сам поможет кому-то исполнить заветную мечту.

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