«АлтайБаскет» обменялся победами с «Чебоксарскими ястребами»

В очередных матчах Суперлиги-2 «АлтайБаскет» дома играл с лидером своей подгруппы – «Чебоксарскими ястребами».

Первый матч прошел в упорной борьбе, команды поочередно вели в счете, но в основное время матча победитель так и не определился. В овертайме удача была на стороне хозяев – 84:80.

Большая часть повторного матча проходила под диктовку гостей, в третьей четверти их преимущество достигло 20 очков. Однако в заключительной десятиминутке «АлтайБаскет» вернулся в игру, сократил отставание до пяти очков, но развить успех не смог. В итоге – 77:84 в пользу гостей.

В следующем туре 24−25 января «АлтайБаскет» сыграет дома с одним из принципиальных соперников в борьбе за место в тройке лучших в группе «А» — «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Это будут последние домашние игры «АлтайБаскета» на первом этапе чемпионата.