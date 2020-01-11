Решаем проблемы вместе!

«На ул. Лениногорская сложилась сложная ситуация по вывозу мусора. Огромная просьба – помогите разобраться!» – такое обращение разместили жители улицы в соцсетях 10 января.

Проблема заключалась в том, что состояние дороги не позволяло мусоросборочной машине проехать по ул. Лениногорской.

К решению оперативно подключились сотрудники городского дорожного комитета и регоператора по обращению с ТКО «ЭКО-Комплекс».

10 января улица была очищена грейдером. Сегодня, 11 января, рано утром рабочие отсыпали дорогу песчано-соляной смесью, обеспечив доступ мусоровозам.

До обеда весь мусор, выставленный жителями улицы, был собран и вывезен. Администрация города контролирует ситуацию, далее ТКО должны вывозиться по графику.

Благодарим барнаульцев за обращение!