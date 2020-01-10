Выставка об истории елочных игрушек работает в барнаульском музее «Мир времени»

Зачем Деду Морозу винтовка и кто такой Никита Карацупа? Как по елочным украшениям читать историю страны? Об этом можно узнать на выставке в музее «Мир времени».

Из картона и проволоки

Самый старый экспонат в этой новогодней коллекции относится к дореволюционному периоду нашей истории. Сегодня эта игрушка смотрится наивно и неброско, но, вполне возможно, именно этот мишка был одним из любимых на чьей-то елке.

— По игрушкам сразу видно, из какой они эпохи, – рассуждает сотрудник музея Галина Рогальская. – К примеру, вот этот пупс или Пьеро сделаны вручную – очень аккуратно, с большим вниманием к каждой детали. Игрушки что посовременнее сначала частично изготавливались на производстве (их роспись – это уже ручная работа), а потом и полностью.

Хотя, как рассказали в музее, изначально на елку вешали яблоки, яйца и орехи – эта традиция зародилась в Германии на Рождество. Но как только в стране случился неурожай яблок, стеклодувы Тюрингии тут же пришли на выручку и изготовили стеклянные шары. Так в 1848 году появились первые несъедобные елочные украшения.

— В России праздновать Рождество, а вместе с ним и Новый год, стали при Николае I, – пояснила сотрудник музея. – Именно его супруга Александра Фёдоровна – императрица была родом из Пруссии – приучила русский народ украшать свои жилища елками. В итоге примерно в 1880-х годах в России появились первые елочные игрушки, завезенные к нам из Германии. А в конце XIX века и в нашей стране стали зарождаться первые артели по производству новогодних украшений.

Среди тех первых отечественных игрушек были рельефные фигурки из картона. Из этого материала делали ангелочков, вифлеемские восьмиугольные звездочки, а в советское время – космонавтов, водолазов, хоккеистов, дирижабли, пятиконечные звезды с серпом и молотом, космические ракеты. Весь этот набор можно увидеть в музее.

Особый раздел выставки занимают игрушки военного времени, сделанные из проволоки, разномастных производственных остатков. Разумеется, сегодня в таких украшениях с трудом угадываются известные новогодние формы снежинок, шаров, звездочек. Но от этого они становятся еще ценнее. Кстати, интересно разглядывать через стекло музейных витрин новогодние открытки ВОВ. На одной из них Дед Мороз изображен с винтовкой через плечо и трубкой в зубах, дым от которой вывел в воздухе цифру 1944.

От Чапаева до кукурузы

После войны 1 января стал выходным днем (произошло это в 1947 году), а елочные игрушки снова стали мирными. Но все же некоторые атрибуты Нового года по-прежнему имели воинственный вид. К примеру, были фигурки Деда Мороза, лица у которых намеренно делали похожими, скажем, на Чапаева или других героев постреволюционной России. Этими героями часто украшали и праздничные открытки. Так, известна открытка с изображением советского пограничника Никиты Карацупы и его пса Ингуса (на самом деле собаку звали Индус, но из соображений политкорректности одну букву в имени животного заменили).

В послевоенные годы стали появляться игрушки на сказочные темы. Так, в 1949 году к 150-летию со дня рождения Пушкина была выпущена серия картонных игрушек с изображением героев пушкинских сказок. Не могла не сказаться на елочных украшениях и любовь Сталина к хоккею и цирку. В ту пору, когда заводы открыли производство игрушек на прищепках, первыми стали обыгрываться как раз эти темы. А вместе с эпохой правления Хрущёва пришли и фигурки на тему сельского хозяйства – всевозможные початки кукурузы, огурцы, снопы пшеницы.

Примерно к 1980-м годам игрушки были окончательно пущены на поток – их производство стало полностью механизированным. Вместе с этим словно утратилась их неповторимость – они стали примерно одинаковыми шишками, шарами, сосульками. От этого возросла ценность игрушек тех самых, из детства, из бабушкиного сундука. Не случайно у современных детей они вызывают такой восторг, ведь за каждой из них – история.

Выставка «Новогоднее волшебство» (0+) будет работать в музее «Мир времени» до середины января.