В виртуальном концертном зале алтайской филармонии пройдет концерт народных инструментов

Январь 10 14:19 2020

Всероссийский виртуальный концертный зал и Государственная филармония Алтайского края предоставляют барнаульцам и гостям краевой столицы редкую возможность послушать гусли – один из наиболее старинных и самых красивых по звучанию народных инструментов.

Фото philharmonia-barnaul.com

13 января в уютном кафе филармонии с помощью современной техники будет воспроизведен концерт «Серебряные струны», посвященный 100-летию Веры Городовской – первой профессиональной исполнительницы на щипковых гуслях и композитора-классика для оркестров народных инструментов.

В концерте принимают участие артисты Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, самые виртуозные гусляры нашего времени: дуэт – Майя Воронец и Алла Догадова, солисты Любовь Муравьёва и Павел Лукоянов (гусли звончатые).

Начало концерта в 15.00. Адрес филармонии: ул. Ползунова, 35. Вход бесплатный, с торца здания.

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