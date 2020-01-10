Уроки добра: барнаульцы собрали подарки для двух тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов

В Алтайском крае завершилась акция «Старость в радость: чудеса сбываются», в ходе которой собирали подарки для жителей домов-интернатов. В канун Рождества последняя партия подарков дошла до адресатов.

Акцию шестой год подряд организует региональная волонтерская группа благотворительного фонда «Старость в радость». Дарителями становятся неравнодушные люди, которым важно, чтобы в новогодние праздники не остались без внимания даже те, кто давно не видел своих близких: жители домов престарелых, социальных учреждений для инвалидов.

— Поездки планировали в 20 учреждений, но в процессе поняли, что подарков получается больше, чем необходимо, – призналась Надежда Постникова, руководитель регионального направления фонда. – В этом году – самая масштабная акция. Мы физически не можем посетить больше 20 домов, поэтому будем договариваться с директорами учреждений, чтобы они забрали у нас подарки и поздравили от нас бабушек и дедушек.

17 точек сбора подарков работали в Барнауле и одна – в Новоалтайске. Денежные сборы велись через федеральный сайт фонда «Старость в радость».

Волшебство реально

Подарки могут быть нейтральными, подходящими для любого из подопечных фонда, или адресными – это те вещи, которые заранее попросили у Деда Мороза. Чаще всего бабушки заказывают красивые кофточки или платки, косметику, дедушки рады радиоприемникам, удочкам… Но встречаются и необычные просьбы. Например, бабушка из Целинного дома-интерната попросила розу. 29 декабря живая роза в горшке доехала до адресата.

— В Первомайском психоневрологическом интернате живут замечательные ребята. Один из них – Трофим. И вот мы заходим со сладкими кульками – решили для всех сделать одинаковые подарки, – а он на меня смотрит, кладет ладони на уши и говорит: «Ау-ки-ки». Мы не можем понять, что происходит. Персонал помог: пояснили, что он просил у Деда Мороза большие наушники, чтобы слушать музыку. Трофим начинает плакать: вроде Новый год, чудеса, даже волшебники приехали, а «аукиков» нету! Я рванула обратно в город, чтобы купить их. Вернулась, когда все волонтеры уже разъехались. Трофим сам вышел встречать меня на улицу. Наверное, ради этой искренней радости мы и работаем. Понимаете, для нас с вами покупка нового телефона или чего-то другого, что мы хотим, – это обычная история. А для него это история про волшебство.

Счастье в мелочах

Перед отправкой все подарки проходят сортировку. Работники и волонтеры фонда проверяют сроки годности, читают подписи к в открыткам, так как некоторые слова могут ранить одиноких стариков.

— Мы следим, чтобы подарки были примерно равноценными. Даже если человек заказал скромный подарок, мы обязательно туда добавим что-то от себя, – признается Надежда. В пансионате в поселке Победим Топчихинского района однажды слышала разговор в коридоре. Дедушка спрашивал у бабушки, что ей положили. «Телефон». «А мне вот электробритву с плавающими головками. Давай меняться!» – пошутил дед. Та ответила: «Но у тебя же нет внучки в Америке, которой нужно звонить!». А у нее и правда в Америке живет внучка, благодаря директору пансионата через социальные сети эту внучку нашли. Бабушка не знает, что у нее умерла дочь, она и сама в довольно сложном состоянии, но с внучкой разговаривает по скайпу. Для нее это смысл жизни сейчас.

Нужные слова

Нередко дарителями становятся школьники и даже целые классы. Шестой год участвуют в акции ученики школы № 118, ребята из Алейской школы регулярно ездят в Дружбинский дом-интернат. В этот Новый год тоже подготовили открытки для бабушек и дедушек.

А недавно «Старость в радость» проводил урок добра для восьмиклассников гимназии № 40. И дети и их классная руководительница Ольга Бакунина сразу захотели поучаствовать в жизни фонда. К Новому году класс собрал 48 подарков.

— Образовался очень правильный тандем из учителей, детей и родителей, – говорит Надежда Постникова. – Школьники вместе с мамами и папами готовили подарки, мастерили открытки, кропотливо подписывали их, подбирали нужные слова. Эти подарки поехали в Дружбинский дом-интернат. Одна из учениц и ее родители, семья Диденко, съездили туда, выступили с творческими номерами.

Конечно, доставка подарков – огромный труд. Одна только машина супругов Постниковых, которая ездит по всем учреждениям, за четыре недели акции накатала порядка семи тысяч километров. В села ездит по две-пять машин. Расходы на бензин автоволонтеры часто берут на себя. А вот, например, Благовещенка и Славгород находятся далеко, и туда два добровольца отправились на поезде. Правда, подарки их опередили: бесплатную доставку взяла на себя компания Wildberries.

Эта компания – один из благотворителей. С ее помощью были куплены подарки в дома-интернаты в пяти регионах страны, в том числе для трех социальных учреждений Алтайского края.

— Многие дарители с нами уже не первый год, – рассказывает Надежда Постникова. – Это Александра Шафорост (компания «Вотэточай»), которая третий год подряд привозит по 300 упаковок хорошего чая. Компания «Ренессанс косметик» жертвует нам много гелей для душа и шампуней. «Секреты Лан» обеспечивают наших подопечных в том числе и предметами гигиены. Помогают «Альфа-Банк», CDEK. Игорь Шиповалов организовал акцию со сбором подарков в своем магазине «Главпарфюмер», а также лично вручил адресный дар для одной из бабушек.

На «Елке желаний» – два желания и от подопечных фонда «Старость в радость». Одно из желаний исполнилось еще до Нового года: дедушка из Алтайского дома- интерната получил в подарок гармонь.