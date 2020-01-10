Святки и колядки: как гадать при помощи смартфона и телевизора

С 6 по 18 января, между Рождеством и Крещением, начинается святочный период. О том, что такое Святки и что принято делать в эти дни, рассказали в центре эстетического воспитания детей «Песнохорки».

Ждем козу в гости

Ночь перед Рождеством была одной из самых волшебных. В это время стирались границы между земным и небесным. На Святки принято посещать больницы и детские дома, помогать малоимущим, делать благотворительные взносы.

— Святочные колядования – это один из основных обрядов праздничного периода, колядуют первые три дня Рождества, а также в канун и первый день старого Нового года, – рассказывает Анна Терентьева, педагог дополнительного образования детей центра эстетического воспитания «Песнохорки». – С давних пор молодые люди в это время переодевались, плясали и веселились. Рядились в медведя, волка, Петрушку, доктора – без него не обходился ни один праздник, он лечит всех болящих. Но все мечтали, чтобы в дом пришла коза – символ плодородия и богатства. Украшали ее яркими лентами, колокольчиком. Даже пословица была на Руси «Где коза рогом – там жито стогом».

В основном ряженые заходили только в тот дом, где на окне горела свеча. Это был знак, что их ждут и приготовили угощение. Они ходили из усадьбы в усадьбу и устраивали маленькие вертепные представления по библейским мотивам. За это им давали сладости, деньги и пироги. Народный обычай предписывал радушно встречать гостей, а выгнать со двора считалось плохой приметой и сулило неудачи в наступившем году. Получив щедрое угощение, колядующие от души желали хозяевам счастья, здоровья и благополучия.

Погадаем?

— Святки делятся на два периода: первая неделя называется святой, вторая – страшной, – продолжает Анна Терентьева. – Люди верили, что это время перехода: когда старый год уже закончился, а новый еще не начался. Считалось, что на землю приходят духи умерших, и не только их, бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертями могли порадоваться Рождеству. Поэтому девушки на Руси начинали гадать именно с вечера 13 января, с наступления страшной святочной недели.

История гаданий уходит своими корнями глубоко в древность, они передавались из поколения в поколение, изменяясь со временем, подстраиваясь под современную жизнь. Ведь если в старину девушки для ворожбы выбирали «нечистые» места – заброшенные дома, баню, хлев, подвал, чердак или кладбище, то теперь закрываются в теплой комнате. Современные девушки не отстают от своих прабабушек и с большой охотой приступают к гаданиям. Вот только зеркала, свечки, блюдца с водой, черные петухи и валенки – «прабабушкины» методы, сегодня они слегка устарели. Современные невесты верят в пророческую силу сотовых телефонов, телевизоров и другие плоды технического прогресса.

Так, к примеру, погадать можно при помощи мобильника. В прежние времена, чтобы узнать имя своего суженого, девушки в полночь выходили на перекресток и спрашивали имя у первого встречного мужчины. Сейчас выходить ночью на улицу страшновато, поэтому пользуются гаджетом. Набирают номер телефона наугад и спрашивают собеседника на том конце провода, как его зовут.

В былые времена девушки для гаданий ставили на пол четыре миски. В первую сыпали золу (символ бедности), во вторую – землю (смерть), в третью – ветку (свадьба), в четвертую – зерно (богатство). Затем запускали петуха. Он и определял судьбу своей хозяйки на ближайший год, выбирая одну из посудин. Сейчас петуха может заменить телевизор. Выключите свет, зажгите свечи, сосредоточьтесь на том, что хочется узнать. Затем включите телевизор – первые слова, которые услышите, и будут ответом на вопрос.

А следующее гадание называют «На карьерный рост». В крещенский вечер следует позвонить начальнику. Если телефон отключен – к повышению, если занято – к унылой рутинной работе, а если ответил – срочно придумывайте, чем объяснить столь поздний звонок.

Остается добавить, что святочные гадания были и остаются веселым праздничным развлечением. Главное – не относиться к ним слишком серьезно.

Рождественские приметы

Если на Рождество потеряете вещь, значит вас могут ждать убытки в следующем году. А вот если найдете – к обновкам!

Если случайно за рождественским столом разлить чай или кофе – к приходу приятных новостей и большому успеху в делах.

С 6 до 14 января хозяйкам нельзя выметать сор из избы. Затем необходимо смести в кучу весь мусор, вынести его во двор и сжечь, чтобы год прошел в мире и благополучии.

Перед гаданием снимите с себя нательные кресты и пояса, развяжите все узлы на одежде, распустите косы. Еще следует помнить, что вопрос задавать нужно один раз, во второй раз ответ судьбы может быть неточным!