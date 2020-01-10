Родная перекладина: почему домашний турнир более волнительный, чем юношеская Олимпиада

Январь 10 14:57 2020

В Барнауле состоялся XIII по счету турнир по спортивной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта Сергея Хорохордина. В очередной раз барнаульский зал собрал около 100 юных атлетов из сибирских городов и не только. Почетной гостьей соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова.

Турнир Хорохордина отличается напряженной борьбой и хорошими призами.
Фото Ярослава Махначёва

Набрали обороты

Турнир на призы Хорохордина – одно из первых именных соревнований в Барнауле. Кубок Андрея Гречина, турнир на призы Шубенкова появились уже потом, а гимнаст Хорохордин, чемпион Европы, призер чемпионатов мира, участник Олимпиады, заложил эти традиции и продолжает их по сей день, даже уже являясь жителем Санкт-Петербурга. Пару лет назад он перебрался туда, занимается в Северной столице делами своей школы, но и про Алтайский край, конечно же, не забывает.

— Наш турнир набрал обороты, – говорит Сергей. – Не набирает, а именно набрал, и заданную планку мы стараемся не опускать. Здесь всегда и сильные гимнасты, и шикарные призы.

Кстати, если внимательно следить за всеми соревнованиями на призы Хорохордина, можно заметить, как меняется гимнастика. Сам Сергей говорит, что сейчас дети уже делают те элементы, к которым он сам приступал ближе ко взрослому возрасту.

Нужен ангел-строитель

Открыли турнир юноши – эта традиция не меняется из года в год. Хотя, может, для разнообразия и стоит периодически пропускать вперед перед церемонией открытия девчонок.

— Мне было бы лучше выступить с утра, чтобы меньше волноваться, – признается барнаульская гимнастка Дарья Ожигова. Даша – в числе гимнастических открытий нынешнего сезона. Летом спортсменка выиграла первенство России и как результат – вызов в юниорскую сборную страны, на базу национальной команды Ожигова отправится в феврале. Говорит, что волнуется, но намерена показать все, на что способна. Но до этого еще больше месяца, а пока – приз Хорохордина.

— Для меня это важный турнир, – продолжает Даша. – Во-первых, тут за моим выступлением следят родные, это волнительно. Мне в других городах из-за этого даже проще выступать. А во-вторых, тут хорошие призы – мне за эти годы дарили и купальник, и чешки, и различные сертификаты. Все пригодилось.

О Даше говорили в этот день многие, например Михаил Козиоров, заслуженный тренер России из Новосибирска. Он считает, что в Алтайском крае поднимается женская художественная гимнастика. А кому, как ни ему, верить, ведь он почти всю свою тренерскую карьеру специализируется на девушках. Вот и в Барнаул привез двух своих юных воспитанниц. Кстати, на соревнования в краевую столицу он со своими ученицами приехал в 13-й раз – ни одного года не пропустил.

— Прекрасный турнир, можно силы проверить, что-то новое попробовать. И дети здесь чудесные, – говорит он.

Отметила Дашу и двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова. Но больше Мария Евгеньевна говорила о барнаульском зале.

— Что помню о прошлых соревнованиях? Уютный, но маленький зал. Честно, думала, что в этом году появился новый. Но нет. Поэтому буду ездить сюда, пока ангел-строитель не построит здесь современный гимнастический комплекс, – объявила заслуженная спортсменка.

Лестная оценка

Изюминкой соревнований стала борьба между барнаульским мастером спорта международного класса, членом сборной страны, призером юношеской Олимпиады Сергеем Найдиным и новосибирским мастером спорта Алексеем Рябовым. Ну как борьба? Найдин показал почти все, на что способен, и особых шансов Рябову не дал. Алексей после соревнований был предельно честен:

— Пободались с Сергеем, но мне до него еще далеко.

Барнаульцу оценка коллеги была, конечно, лестна, но и он говорил откровенно.

— Думаю, Алексей немного преувеличил, тем более я тоже не все, что хотел, сделал. Нет, сам я готов хорошо, но наши снаряды, увы, не позволяют показать максимальную сложность. Да и на перекладине немного подкачал. Тут родители пришли посмотреть, любимая девушка. Да, я привык к аудитории. Но в той же Аргентине на юношеской Олимпиаде все болельщики чужие, смотрят и смотрят. А тут все свои. Волнуюсь.

Прошлый турнир Найдин пропустил из-за травмы, зато попробовал себя в качестве судьи. Сейчас он полностью вернулся в строй – уже 6 января отправится на базу сборной России – «Озеро Круглое». Выходной на новогодних каникулах у него только один – 1 января.

Мария Филатова: «Интересно смотреть на всех детей. Спортсмены – они же как родные сыновья и дочери, каждый возраст по-своему интересный, у каждого есть изюминка».
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