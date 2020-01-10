Что общего между Чайковским и Гоголем? Об этом известно талантливой барнаульской скрипачке

Двенадцатилетняя барнаульская скрипачка Софья Колтакова стала финалисткой Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». И, как оказалось, это не единственная победа Сони в этом году. Однако к своим достижениям юная скрипачка относится по-взрослому – для нее важны не столько награды, сколько любая возможность выступать на большой сцене.

Музыка как вселенная

Как только ни называли Соню за кулисами «Синей птицы» – и «гордостью Сибири», и «алтайским Паганини», и «барнаульским вундеркиндом». На что девочка лишь пожимает плечами: «Я просто много занимаюсь». Плоды этих невероятных усилий (Соня в обычные дни играет на скрипке по 5-6 часов, а во время подготовки к конкурсам и все 10) не заставляют себя ждать. Только в этом году были и первое место Открытого юношеского фестиваля имени Гнесиных, и золото XV Международного конкурса молодых музыкантов, организованного Центральной музыкальной школой при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, и третье место Международного детского музыкального конкурса Ротари, затем выход в финал «Синей птицы», а также участие в Международном телевизионном музыкальном конкурсе среди юных музыкантов «Щелкунчик».

— Дело тут не только в трудолюбии, – рассуждает педагог юной скрипачки Светлана Чеканова. – С самого детства Соня тонко чувствовала музыку, она всегда словно ею жила. Музыка – это ее вселенная, ее способ общения, познания мира. К тому же в голове Сони сложен довольно богатый ассоциативный ряд, помогающий во время игры тоньше чувствовать произведение, выстраивать связи с другими видами искусства – литературой, живописью. Интересуется она и композиторами, за произведения которых берется, хорошо ориентируется в известных скрипачах-исполнителях. Разумеется, для такого глубокого погружения ребенка в музыку родители создали все условия. Они покупают Соне книги, диски, смотрят вместе с дочерью фильмы о музыкантах.

Некоторые люди сосредоточенность девочки на одной теме считают чрезмерной. Но, как уверяет Светлана Чеканова, давно доказано, что у детей, занимающихся музыкой, стремительно развивается интеллект, а вместе с ним жажда познания.

— Композиторы не пишут музыку для детей или взрослых, они пишут ее для человечества, – говорит Соня. – Поэтому если я играю Моцарта, то стараюсь играть Моцарта. А для того чтобы его понимать, нужно много читать, интересоваться музыкой. К примеру, при разучивании «Русского танца» из балета «Лебединое озеро» Чайковского перед моими глазами возникают картинки из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». А когда я на «Щелкунчике» исполняла «Рондо» Кабалевского, то почему-то вспомнила про поэму Есенина «Страна негодяев». И такие сравнения приходят сами собой, не специально.

С любовью к опере

Если раньше Соню больше интересовали биографии разных композиторов (долгое время она всерьез увлекалась Моцартом), то теперь ей хочется разбираться в композиторах-скрипачах. Сегодня среди них – Никколо Паганини, Анри Вьётан и Генрик Венявский.

— Если говорить про исполнителей, то мне близок стиль игры Леонида Когана, – рассуждает Соня. – Кстати, его сын, дирижер Павел Коган, год назад выступал в Барнауле вместе со своим оркестром. Мы с мамой были на этом концерте.

Именно мама сыграла большую роль в жизни Сони. Это она после того, как дочь в шесть лет решила оставить цирковую студию, привела ее в детскую музыкальную школу № 5. Там Соне предстояло выбрать между фортепианным и скрипичным отделением – и она, не раздумывая, выбрала скрипку.

— Соня стала заниматься скрипкой с таким удовольствием, с таким упорством, что мы сразу поняли – это ее инструмент, – делится Ирина Колтакова, мама девочки. – Хотя позже нам педагоги говорили: даже если б Соня выбрала фортепиано, она все равно бы достигла высот. Уж слишком целеустремленная. Повезло нам еще и в том, что на жизненном пути Сони встретился мудрый педагог Светлана Чеканова. Благодаря ей к классической музыке приобщилась вся наша семья. Прежде этот невероятный пласт музыкального искусства был нам неведом, и мы открывали его вместе с Соней, вместе с ней учились слушать и понимать Моцарта, Чайковского, Венявского, а потом и Шнитке, и Вагнера. Мне кажется, без этого воспитать настоящего музыканта очень сложно.

По словам Ирины Колтаковой, если поддерживать интересы ребенка, то жить музыкой становится интересно всем членам семьи. И уж точно никто не будет кривиться от неизбежного пиликанья или нечаянной фальшивой ноты. Ведь если в доме классическая музыка никому не интересна, то практически невозможно заставить ребенка взять и послушать, скажем, один из концертов Бетховена.

В семье Колтаковых так повелось, что классическая музыка звучит даже в машине. А сама Соня в будущем видит себя не только скрипачом-исполнителем, но и композитором. К примеру, она является автором произведения «Три фантазии на итальянские темы», а в планах – написать оперу. Очень любит этот жанр.

Выход в финал «Синей птицы» позволит Софье Колтаковой реализовать давнее желание – принять участие в летней творческой смене в Суздале, куда девочку пригласил Денис Мацуев. По традиции «Синей птицы» денежным поощрением награждаются и педагоги талантливых детей. Так, грант телепроекта был вручен преподавателю Софьи – Светлане Чекановой.